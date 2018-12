Beliebtes Podium für regionale Rockbands

Mit dem vierten Advent nähert sich auch das „FESTival“: Am Samstag, 22. Dezember, ist es wieder soweit. Diesmal treten neben den Gastgebern von Lenner ab 20 Uhr die Bands Solitude Alley (Indie-Folkrock aus Ludwigsburg) und Endless Second (Rockpop-Folk aus Karlsruhe) auf. Seit 2002 findet dieses vorweihnachtliche Rockfestival zugunsten des Jugend- und Kulturzentrums „Kiste“ in dessen Veranstaltungsraum „Pflastermühle“ statt.

Die Idee zu dem wortspielerischen Namen „FESTival“ hatte vor 16 Jahren Jennifer Döhring, bis heute Kassenchefin des „Kiste“-Trägervereins als Veranstalter. Die Premiere bestritten außer der Lenner-Vorgängergruppe Four Sided Cube (FSC) und Variety aus Hemsbach das „One-Hit-Wonder“ The Flames. Das Mannheimer Rockabilly- und Retro-Rockquartett war seinerzeit durch den Afri-Cola-Song „Everytime“ gerade im gesamten deutschsprachigen Raum berühmt geworden und lockte rund 450 Besucher an. Auch wenn es mit den Jahren etwas familiärer wurde, geht es den „FESTival“-Machern weiterhin darum, Newcomer-Bands im Rock-Popbereich eine Bühne zu bieten.

So liest sich die Liste der Gastbands wie ein Lexikon der jüngeren regionalen Rockhistorie. Die Auftritte markieren auch Einschnitte in der Pflastermühle-Geschichte wie der Abbau des legendären Holztresens (2015), dem Thorsten Scharbert von der Rekordgastband Papperlapapp (sechs „FESTival-Auftritte“) den Song „Alte Theke“ widmete. pj

