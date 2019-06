Benefizkonzert von Posaunenchören

Unter dem Motto „Happy Music“ steht ein gemeinsames Benefizkonzert der Posaunenchöre aus Ladenburg und Worms-Hochheim am Samstag, 29. Juni, um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Ladenburg. Das Programm enthält beliebte Melodien wie beispielsweise „Gabriella´s Song“, „Thank You For The Music“ und „Jesus Christ Superstar“. Stephan Kirsch (Ladenburg) und Thomas Busch (Worms) leiten die Bläserensembles, die sich durch die lange gemeinsame Geschichte der beiden mittelalterlichen Städte verbunden sehen und ihr Konzert tags darauf ebenfalls um 19 Uhr in der Bergkirche Worms-Hochheim wiederholen.

Der Eintritt ist jeweils frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös des Ladenburger Konzerts kommt dem Garango-Partnerschaftsverein zugute. pj

