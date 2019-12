"Berg frei“ steht längst für neue Wünsche

Die Ladenburger Naturfreunde stehen vor einem stattlichen Jubiläum: Die Ortsgruppe wurde am 1. April 1920, also vor bald 100 Jahren, gegründet. Und zwar im einstigen Gasthaus zum Schwarzen Adler in der Neugasse 5. Nur einen Katzensprung entfernt, nämlich im Domhofsaal, fand am Samstag die traditionelle Winterfeier statt. Das Vorstandsteam zeichnete auch einige Mitglieder aus, die mehr als ein halbes Jahrhundert lang der Umwelt-, Kultur- und Freizeitorganisation angehören.

Mit dem Naturfreunde-Gruß „Berg frei“ beendete Vorstandsmitglied Hans Peter Rosenzweig an diesem Nachmittag seine Rede. Darin beschrieb er, was es heute zu überwinden gelte: Er distanzierte sich von Rechtsradikalismus, kritisierte fehlende Konzepte für Energiewende und Klimaschutz in Deutschland. Und er äußerte angesichts der großen Neubaugebiete einen aktuellen Wunsch des Vereins für die Stadt: „Es soll bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit geringen Einkommen entstehen.“

Rosenzweig aktualisierte damit - bewusst oder unbewusst - Forderungen der frühen Naturfreunde-Bewegung in Österreich: Stand doch „Berg frei“ in den sozialistischen Gründertagen um 1900 noch für den Kampf um das Recht, die Landschaft in den Alpen betreten zu dürfen und die Forderung, einer „breiteren Bevölkerungsschicht kostengünstige Freizeit- und Reiseaktivitäten zu ermöglichen“.

Eine Fachgruppe „Bergsteigen“ gab es von 1981 bis 1996 auch im Verein der Römerstadt. Deren Gründer und langjähriger Leiter Johann „Janni“ Ziegler, seit 40 Jahren mit Ehefrau Ingeborg treues Mitgliedspaar, würdigte Vorstandsmitglied Doris Trollmann: „Deine Alpentouren waren für uns ganz toll, weil es meinem Mann Walter als gebürtigem Österreicher ein Anliegen war, dass auch ich in den Bergen klarkomme.“ Bereits seit 65 Jahren gehören Melanie und Wolfgang Sator zur Ortsgruppe. „Sie haben sich bei den Naturfreunden kennengelernt und sind schon länger bei uns Mitglieder als verheiratet“, wusste Vorstandsfrau Bärbel Schmohl. Noch immer seien die beiden „Aktivposten“ im Verein.

„Immer da, wenn etwas zu tun ist“

Mit Bernhard Ramsauer zeichnete Schmohl den ehemaligen Vereinswanderwart und zusammen mit seiner Frau Liane auch begeisterten Teilnehmer an Osterfreizeiten aus: „Er war früher eher bei der Gewerkschaft aktiv, bis er gemerkt hat, dass die Naturfreunde ganz tolle Leute sind, und das fanden wir ganz toll.“ Ramsauer ließ später die Höhepunkte des Vereinsjahrs Revue passieren. Seit 25 Jahren ist Heinz Wagner „immer da, wenn etwas zu machen ist“, lobte Schmohl einen Schaffer. Weitere Geehrte: Irmgard Treiber (60 Jahre), Elli Schrepp (50), Heide-Marie Hamann-Risch (40), Ingrid und Ewald Koch (25).

Die Aktivitäten der Kindergruppe schilderte Jugendleiterin Liana de Martin del Zotto. Ein Saxofon- und Klarinettenseptett der städtischen Musikschule um Helmut Baumer unterhielt die Besucher, darunter Landtagsabgeordneter Gerhard Kleinböck, Bürgermeister Stefan Schmutz und Stadträte. pj

