Bericht über öffentliches WLAN

Einen Sachstandsbericht über den Ausbau des öffentlichen WLAN in Ladenburg wird Bürgermeister Stefan Schmutz in der Sitzung des Technischen Ausschuss geben, die am Mittwoch, 13. März, um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses beginnt. Zudem behandelt das Gremium zwei Anträge: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage an der Hockenwiese und Errichtung von Stellplätzen im Hinteren Rindweg.

Auch Auftragsvergaben stehen an. Bei der Erweiterung der Astrid-Lindgren-Grundschule geht es um die Ingenieurleistungen für Elektrotechnik sowie für die Bereiche Heizung, Lüftung, Sanitär. Schließlich werden die Ausschussmitglieder die Grünflächenpflege für die Bezirke 2 und 5 vergeben. kba

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.03.2019