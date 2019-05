„Bescheidenes Wetter“ macht Sand nass und Bälle schwer

„Sehr guter Sport, sehr gute Stimmung, sehr bescheidenes Wetter.“ Mit diesen Worten zog Vorsitzender Ralf Große-Wilde vom gastgebenden Tennisclub Ladenburg (TCL) launig Bilanz: Das 5. Internationale Beachtennisturnier um den „airco tec“-Pokal habe trotz der niedrigen Lufttemperaturen die „höchste Leistungsdichte“ aller vorangegangenen Auflagen gezeigt. Nach Angaben von Oberschiedsrichterin Kirsten Ahrens nahmen fünf Frauen und zehn Männer aus den Top 100 der Welt teil. Doch sahen nur 150 Zuschauer die Spiele.

„Die Teilnehmer waren hart im Nehmen“, sagte die TCL-Aktive Ahrens gegen Ende der Finalbegegnungen am Sonntag. Es habe nur am Vortag eine 25-minütige Spielunterbrechung gegeben. Auf dem Hauptplatz der Strandsandflächen hatte gerade die mehrfache Deutsche Meisterin und frühere Vizeeuropameisterin Dorothee Berreth (Schwäbisch Hall) zusammen mit der Ladenburgerin Sophie Schmidt auch den entscheidenden zweiten Endspielsatz gegen die italienische Nummer 25 der Weltrangliste, Greta Giusti, und Marika Colonna (San Marino) mit 4:6 verloren.

Spiel wurde langsamer

„Ziel war es eigentlich zu gewinnen, aber wir konnten unsere Taktik nicht durchsetzen“, bedauerte Berreth. Auch sei der nasse Sand für ihre schnelle Spielweise „nicht so schön“ gewesen: „Die Bälle waren schwer, dadurch wurde das Spiel langsamer.“

Lob gab es dagegen für die örtlichen Ausrichter: „Dieses Turnier ist immer top“, sagte Berreth. „Das ist ein Spitzenturnier, weil es gut organisiert ist“, bestätigt Finalsiegerin Colonna nach dem mit 3000 US-Dollar dotierten Turnier des Weltverbands ITF. Das Preisgeld für Sieger und Platzierte wurde durch Teilnahmegebühren eingespielt. Im Finale des Turniers ohne Preisgelds am Freitag unterlagen TCL-Chef Große-Wilde und sein Sohn Pit dem deutschen Spitzenteam Benjamin Blank und Tobias Notter. Ins Halbfinale waren Ladenburgs Jann Lazdins und der deutsche Topspieler Alexander Bailer vorgedrungen. Dies gelang bei den Frauen TCL-Spielerin Janina Ahrens mit Sarah-Kristin Fricke ebenso. Die TCL-Frauen Dagmar Große-Wilde und Sabine Lazdins sowie Nele Unholz und Sophie Schmidt standen jeweils im Viertelfinale des 0-Dollar-Wettbewerbs.

„Wir haben hier zum Auftakt der Beachtennistour in Deutschland das zweitgrößte Turnier nach den Deutschen Meisterschaften samt 15 000-Dollar-Turnier der ITF in Saarlouis“, ordnet Mitorganisator Mario Unholz den Stellenwert ein. Bei beiden Ladenburger Turnieren seien Weltranglistenpunkte zu sammeln. So zählte man 24 Herrenduos im dotierten sowie 16 im preisgeldfreien Turnier und jeweils 15 Damenteams. Unholz: „Bis aufs Wetter können wir mit allem sehr zufrieden sein, obwohl die Organisation aufgrund der Verbandsvorgaben mit großem Aufwand verbunden ist.“ Dank des gerade noch rechtzeitigen Umbaus der TCL-Anlage sei der Ablauf auf insgesamt sechs Sandplätzen, darunter zwei im Römerstadion, viel reibungsloser abgelaufen, als es sonst möglich gewesen wäre, betonte Große-Wilde.

