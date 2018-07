Besser verstehen, was in Afghanistan geschieht

Anzeige

Man kann das für mitteleuropäische Ohren durchaus als gewöhnungsbedürftig empfinden, was Zia Akbari auf der selbstgebauten Dambura-Laute und mit Gesang eingangs darbietet. Doch sind die traditionellen Lieder aus seiner früheren Heimat ebenso authentisch wie alle Beiträge zum 1. Internationalen Filmfestival in Ladenburg. Und es ist ja, gelinde gesagt, auch dissonant, was in Afghanistan geschieht. Schön ist dagegen, wie viele Besucher sich für die Lebenswirklichkeit und Sicherheitslage in dem geschundenen Land am Hindukusch interessieren.

„Ich hoffe, dass Sie alle danach besser verstehen, was in meiner früheren Heimat passiert, wo seit 40 Jahren Krieg herrscht“, sagt Hassan Nazeri als künstlerischer Kopf des Festivals „Auf der Suche nach der verlorenen Würde des Menschen“ im proppenvoll besetzten Domhofsaal. Der kritische Filmemacher und politische Flüchtling hat zusammen mit dem Förderverein „WaLa“ allen Gästen buchstäblich den roten Teppich ausgerollt. Und er freut sich unablässig strahlend über die Ehre, mit seinem Landsmann Siddiq Barmak, der im französischen Angers lebt, einen „Meister des afghanischen Kinos“ und Golden Globe-Gewinner zu empfangen. „Danke, dass Sie hier sind: Es freut uns sehr“, begrüßt Bürgermeister Stefan Schmutz den Filmemacher und zeigt sich voll des Lobes für das ehrenamtlich organisierte Filmfestival.

Heutiges Programm Um 10 Uhr wird im evangelischen Gemeindehaus der Eröffnungsfilm „Osama“ wiederholt. Ab 16 Uhr laufen dort vier Kurzfilme. Um 19 Uhr ist im Domhof der für den Oscar 2018 nominierte und von Filmstar Angelina Jolie produzierte Film „The Breadwinner“ zu sehen. Im Anschluss geht das Festival mit der Verleihung der Preise zu Ende. pj

„Endloser Krieg, tiefer Schmerz“

Es geht um Inhalte und Aufklärung zur Sicherheit in Afghanistan. Ist da Barmaks Premierenbeitrag „Osama“ von 2003, der im Anschluss an die Eröffnung gezeigt wird, noch zeitgemäß? Das fragt ihn Christian Scharff als Moderator im Interview. „Er ist immer noch aktuell, denn es scheint ein endloser Krieg zu sein, und es herrscht ein tiefer Schmerz in Afghanistan“, antwortet der Regisseur. Sein Spielfilm über das Leben unter dem Regime der islamistischen Taliban-Miliz bewegt zutiefst. „Ich hoffe, dass sich das Festival etabliert – es wäre für diese schöne alte Stadt ein Gewinn“, sagt Barmak im Gespräch. „Es sind unglaublich gute Filme, die hier gezeigt werden: Das ist ein tolles Festival“, betont Mirco Günther. Der Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in der afghanischen Hauptstadt Kabul stellt fest: „Ein so phänomenales Programm schaffen nicht mal große Städte.“ Da brandet begeisterter Beifall im Domhof auf. Günther hat eine Dokumentation produziert, welche die Geschichte von sieben Flüchtlingen nacherzählt, die nach Afghanistan zurückkehren.