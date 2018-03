Besucher fragen gezielt nach Patenschaften

Anzeige

Schulneubau in Planung

„Ebenso haben wir beim Kunstgewerbe vieles von dem verkauft, was erst bei der Delegationsreise in Garango erworben wurde“, sagte Ensink, die im Januar erneut mit vor Ort war. „Was uns besonders gefreut hat, waren die Gespräche, die mein Stellvertreter Guido Golba im Domhof führen konnte, weil sich Menschen gezielt für unser Patenschaftsprogramm interessiert haben“, führt Ensink aus. So hätten einige Kinder an diesem Tag neue Pateneltern gefunden. Nach wie vor sei es ja das größte Anliegen des Vereins, Kindern Bildung zukommen zu lassen. Dies gelinge dank ehrenamtlicher Arbeit und geringen Verwaltungskosten mit 70 Euro an Jahresbeitrag. „Wir freuen uns über jedes Kind, dem dadurch der Schulbesuch ermöglicht wird“, betonte Ensink. Aber dafür müsse es eben auch Schulen geben. Deshalb sei in diesem Jahr ein Schulneubau in einem Dorf nahe Garango geplant. Außerdem sei weiterhin die Trinkwasserversorgung ein Thema. Der Mangel daran berge Konfliktpotential. „Hier wollen wir helfen und in diesem Jahr mindestens zwei Brunnen erstellen“, so Ensink.Immer wieder bereiteten spontane Spenden „große Freude“: Nach dem Informationsabend über die jüngste Delegationsreise habe man von einer Frau finanzielle Zuwendungen erhalten, welche die Ernährung an der Schule für schwerhörige und mehrfachbehinderte Kinder mehr als ein Jahr lang sicher stellen werde. Jemand anderes habe die Spende für einen weiteren Trinkwasserbrunnen in Aussicht gestellt. Ensink: „Das sind die täglichen kleinen Wunder, die uns im Vorstand immer wieder motivieren, unsere Arbeit weiter zu machen.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.03.2018