Besucher lechzen nach Livemusik

Im „HeimatRock“ singt die Chefin manchmal persönlich: Mit ihrer Coverrockband Eight4ty.Nine aus Ilvesheim hat Inhaberin Sabine Gantner als Frontfrau jedenfalls gekonnt für den Live-Soundtrack der Eröffnungsfeier des Bar-Restaurants gesorgt. Die kleine Bühne stand im Biergarten unten. Der mittlere Teil von drei Auftrittsblöcken fand unplugged, also ohne nennenswerte elektrische Verstärkung, auf der höhergelegenen Terrasse statt. Doch auf Bildschirmen konnte man jeweils von überall stets vieles mitverfolgen.

Publikum begeistert

Zweigeteilt die Spielorte, und zweierlei fiel auf: Bandtechniker Max hielt erstens die Lautstärke des Quintetts, zu dem neben Sängerin Sabine Gitarrist Gert, Keyboarder Peter, E-Bassist Clemens und Schlagzeuger Alex gehören, auf moderatem Level. Das empfanden die meisten als angenehm. Zweitens war deutlich spürbar, wie sehr die Leute nach Livemusik lechzen. Auch wenn wegen Corona-bedingt strenger Auflagen nicht laut mitgesungen und getanzt werden durfte, äußerten sich viele begeistert über das Programm mit Gassenhauern quer durch alle Genres von Soul-Pop bis Classicrock. „Ist das nicht schön?“ So schwärmte eine junge Frau erfreut über die Feier auf dem früheren „Fody’s Fährhaus“-Areal am Freibad. Gantner freute sich auch über Ilvesheimer Fans der Band, die nach dem achten geografischen Längen- und dem 49. Breitengrad ihres Proberaums auf der Insel benannt ist. Doch haben auch viele ältere Ilvesheimer Telefonnummern vorne die 49.

In einer Pause gab es einen Restaurantrundgang, der mit Kamera am Körper erfolgte. So wurden Team und Spezialitäten der Küche vorgestellt, die sich auf Gerichte nach Omas Rezepten verlegt hat. Es ist aber auch Eingemachtes zum Mitnehmen erhältlich wie beispielsweise heimischer Holundersirup aus dem Eventgarten. Auch das sonntägliche Jazz-Frühstück auf der Terrasse mit dem Duo „Swing Agents“ (Ulli Holderbaum und Jörg Kramer) fand vor „ausverkauftem“ Haus statt. Das war aber wegen der Abstände zwischen den Tischen nur sprichwörtlich zu verstehen. Obendrein kostete es zur Feier der Eröffnung unter freiem Himmel jeweils keinen Eintritt.

„Es war fürs Team ein hartes Wochenende, aber es war toll“, zieht Gantner Bilanz. „Wir hätten es sechsmal ausbuchen können, so groß war das Interesse“, schätzt die Hausherrin. Ohne Abstandsregeln hätte sie freilich mehr Leute einlassen dürfen. Sie ist jedoch der Auffassung, „dass es noch zu früh wäre, alle Schutzmaßnahmen aufzuheben“. So mussten einige Kurzentschlossene ohne Tischreservierung wieder abdrehen. Einigen Zaungästen habe das Team Bierbänke hingestellt, so Gantner. Für ihr Konzept sieht eine Besucherin aus Ladenburg „viel Potenzial“. Gantner hofft, dass das Interesse anhält. Auftritte weiterer Bands seien bereits in Planung. pj

