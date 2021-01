Beute mit Gabelstapler verladen

Ladenburg.Besonders dreist sind Einbrecher am vergangenen Wochenende in Ladenburg vorgegangen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Täter am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr in einen Gartenbaubetrieb in der Hohen Straße eingebrochen. Dabei brachen sie das mit einer Eisenkette gesicherte Tor zum Firmengelände auf und drangen gewaltsam in die Lagerhalle ein. Hier entwendeten sie zunächst einen

...