Bibelzitate sollen Mut machen

Der Konfirmationspruch von Lea Rudolf (14) am Neckarufer.

Weil auch die evangelische Konfirmation Corona-bedingt zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist, hat sich die Ladenburger Kirchengemeinde zum Trost eine kreative Aktion einfallen lassen. Sie erinnert vorübergehend an vielen Stellen an das ausgefallene Fest.

„Die Konfis haben von uns an ihrem eigentlichen großen Tag Mitte Mai einen kleinen Gruß bekommen mit der Aufgabe, ihren Konfirmationsspruch mit Kreide irgendwo auf die Straße zu schreiben, damit auch andere daran teilhaben können“, erklärt Vikarin Nora Keller den Hintergrund. „Weil der Neckar einfach zu meiner Heimatstadt gehört“, hat sich die 14-jährige Merian-Realschülerin Lea Rudolf zur Veröffentlichung für das Flussufer entschieden. Ihr Konfispruch, den sie selbst aus der Bibel ausgewählt hat, lautet: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ Für Lea gibt dieser Satz wieder, wie „beschützt und geborgen“ sie sich jederzeit fühle: Einerseits von der Familie und Freunden und andererseits von Gott. „Ich bin froh, dass ich den Spruch gefunden habe, weil er zu mir passt und ich mich vor lauter schönen Stellen in der Bibel zuerst kaum entscheiden konnte“, schreibt Lea per E-Mail. Sie ist „traurig, dass meine Konfirmation verschoben wurde, da wir uns alle sehr auf einen schönen Gottesdienst und eine anschließenden Familienfeier gefreut haben“.

Die ebenso 14-jährige Milena Wolf zeigt sich „optimistisch, dass die Feier im Herbst nachgeholt wird“. Die Aktion habe ihr Pfarrer David Reichert mit Sicherheitsabstand an der Haustür nähergebracht, als er ein kleines Präsent und Kreide überbrachte. „Das fand ich eine sehr schöne Idee und hat mich sehr gefreut.“ Milenas Spruch auf dem Hofpflaster lautet: „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an!“ Die Realschülerin findet, „dass viele Menschen nur auf das Äußere andere schauen, Gott aber jeden so annimmt, wie er ist“. Dieser Spruch mache Mut und schenke Hoffnung.

