Biberburg: Kommt jetzt eine Dammdrainage?

Weinheimer Straße: Problematisch geschaltete Behelfsampeln wegen Arbeiten am neuen Kreisel Weinheimer Straße verwirren Autofahrer. Wie Bürgermeister Stefan Schmutz in der Sitzung des Technischen Ausschusses ausführte, sehen stadtauswärts Fahrende sowohl aus der Weinheimer Straße als auch aus der Hirschberger Allee kommend zur selben Zeit grünes Licht. „Das ist misslich“, findet Schmutz, weil die Vorfahrt nicht klar sei. Die Verwaltung setze sich bei der Verkehrsbehörde dafür ein, dass eine bessere Regelung gefunden werde.

Schwarzkreuzstraße: Wo eigentlich seit längerem schon rechts vor links gilt, irritiert eine Ausnahme zurzeit so manchen Verkehrsteilnehmer, wie Stadtrat Günther Bläß (CDU) berichtete: Wegen der Baustellenausfahrt „Martinshöfe“ zeigt ein Verkehrszeichen vor der Kreuzung Wormser Straße nur an dieser Stelle vorübergehend Vorfahrt für Fahrzeuglenker auf der Schwarzkreuzstraße an.

Autobahnanschluss: „Es tut sich nichts“, übte Herbert Felbek (SPD) erneut Kritik, weil der Kreisel an der Anschlussstelle der A5 mit der Nordumgehung nach wie vor nur ein Provisorium ist. Die Verwaltung will sich bei der zuständigen Stelle im Regierungspräsidium Karlsruhe über den Sachstand informieren.

Bibermanagement: Drei Landwirte sind von überfluteten Feldern in Folge von Druckwasser durch den Biberstaudamm betroffen. Der amtlich zuständige Biberbeauftragte Ulrich Weinhold empfiehlt eine Dammdrainage, damit sich landwirtschaftlichen Schäden in Grenzen halten. Dies teilte Alexander Spangenberg (B´90/Grüne) mit. Die Maßnahme sei förderfähig und funktioniere beim Biber-Bau in Dossenheim bereits. Insgesamt gebe es im Rhein-Neckar- und im Odenwald-Kreis bereits 39 Biberhabitate, also Lebensräume.

Entschlammung: Das fachgerechte Abfischen vor den laufenden Baggerarbeite zur Entschlammung des Teichs in der Bach-Auenlandschaft besorgten erneut Aktive des Angel-Sport-Vereins (ASV), ließ Stadtbaumeister André Rehmsmeier wissen.

Feuerleitergasse: Den Sachstand beim Dauerthema Natursteinmauer zwischen Neubau Feuerleitergasse 10 und dem Bauerngarten daneben fragte Max Keller (B’90/Grüne) ab. „Wir werden die jetzigen Eigentümer nicht aus der Verantwortung lassen“, bekräftigte Bürgermeister Schmutz. Nach Auskunft von Rathausmitarbeiter Götz Speyerer soll das optisch störende Lüftungsgerät am Gebäude bald hinter der Mauer verschwunden sein.

Schriesheimer Straße: Gegenüber der Einmündung Trajanstraße ist am Übergang von Schriesheimer und Weinheimer Straße eine Böschung abgesackt. Anstelle des provisorischen Absperrgitters, das Petra Erl (SPD) „hässlich“ findet, soll bald wieder ein Geländer installiert werden, versprach Stadtbaumeister Rehmsmeier Abhilfe.

Stadtmauer: Auf Anfrage von Uwe Wagenfeld (CDU) teilte Stadtbaumeister Rehmsmeier mit, dass die abgeschaltete Beleuchtung an der Stadtmauer auf LED umgerüstet wird, da es für das bestehende defekte System keine Ersatzteile mehr gibt.

Hinterer Rindweg: Auf noch ausstehende Stellplätze bei einer Maßnahme im Hinteren Rindweg wies Sven Ruster (Freie Wähler) die Verwaltung hin. pj

