Bibliothek erhält Förderung

Die Bibliothek in Ladenburg kann sich über Fördermittel des Bundes freuen. Wie aus einer Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten Lothar Binding (SPD) hervorgeht, erhält die Einrichtung 11 500 Euro. Das Geld stammt aus einem Soforthilfeprogramm für Bibliotheken im ländlichen Raum, in dem insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Gefördert werden unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Ausstattung und zur Umsetzung zeitgemäßer Bibliothekskonzepte. Das Angebot richtet sich an Bibliotheken in Gemeinden mit bis zu 20 000 Einwohnern. Das Förderprogramm trägt den Namen „Bundesprogramm Ländliche Entwicklung“ (BULE). red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020