Biertankstelle in der Altstadt

Die Aktion „Rettungsboxen“ zugunsten von Ladenburger Altstadtfest-Vereinen geht in die Zielgerade (wir berichteten ausführlich). Bis Montag, 31. August, sollen die 35 Vereine der Stadtverwaltung mitteilen, in welchem Umfang sie ab der ersten Septemberwoche bei der Auslieferung von mehr als 1300 Paketen mitwirken. „Ich finde die Idee gut, und selbstverständlich beteiligen wir uns“, sagt Petra Klodt (Ladenburger Sport-Vereinigung).

„Es stehen noch zahlreiche Rückmeldungen aus“, teilt die zuständige Rathausmitarbeiterin Claudia Döhner auf Anfrage mit. Dennoch gehe sie von ausreichender Unterstützung aus. „Sicher ist, dass die Pakete rechtzeitig zugestellt werden, egal ob innerhalb oder außerhalb Ladenburgs“, so Döhner. Rund 87 Prozent der Bestellungen kämen aus der Stadt selbst. Da sowohl Bierflaschen als auch -dosen zu schwer für die Boxen sind, gibt es Gutscheine. Zum Einlösen (und zum Direktkauf von Paketen) wird zwischen den Samstagen, 5. und 12. September, das ehemalige Reisebüro gegenüber dem Rathaus abwechselnd vormittags (Samstage) und nachmittags (Montag und Donnerstag) sowie am Dienstag und Freitag an beiden Tageshälften zur Ausgabestelle umfunktioniert.

Kritische Töne

Leser Josef Hoffmann kritisiert, dass man das Bier selbst abholen müsse. Laut Rathausschreiben dürften nur Vereine, die sich am Ausliefern beteiligten, auch mit Erlösen rechnen, zitiert Hoffmann und fragt ungläubig: „Wenn ein Verein keine Boxen ausliefert oder ausliefern kann, kriegt er kein Geld aus deren Verkauf?“ Fußballerchef Thomas Thieme wäre sogar dafür, „uns Vereine besonders zu bedenken, die das Programm am Marktplatz durch eine zusätzliche Gebühr stets mitfinanzieren“. pj

