„Bisher liegen die Bauarbeiten im grünen Bereich“

Bagger rollen, Bauarbeiter eilen hin und her – gestern herrscht reges Leben auf der Ladenburger Großbaustelle Nordstadt-Kurzgewann. „Alles läuft gut, es gibt weder Probleme noch Überraschungen“, sagt Torsten Hesch vom Erschließungsträger H & S Projektentwicklung: „Die Arbeiten liegen bisher im grünen Bereich.“ Der Ladenburger Bauamtsleiter André Rehmsmeier nickt zustimmend.

Noch bis Mitte September werden die Schmutzwasserkanäle verlegt, insgesamt 1800 Meter, von dennen 1100 Meter bereits im Boden liegen. Der neue Kreisel an der Weinheimer Straße soll bis Ende September fertig sein. Dann entfällt natürlich auch die Ampelregelung, die momentan noch den Verkehr bremst. „Wir sind glücklich, dass der Kreiselbau in der Ferienzeit stattfindet“, meint Rehmsmeier. „Jetzt herrscht wesentlich weniger Verkehr als üblich.“

Fahrbahnbreite wird verringert

„Wir wollten mit den schwierigen Punkten anfangen, vor allem an der Weinheimer Straße“, erläutert Hesch die Vorgehensweise. „Wenn der Kreisel gebaut ist, haben wir nämlich eine Zufahrt, durch die der andere Verkehr nicht mehr beeinträchtigt wird.“ Nicht nur durch den Kreisel ändert sich das Aussehen der Weinheimer Straße. Denn sie wird von jetzt 12,50 Meter Breite auf acht Meter reduziert. Davon erhofft man sich eine Verringerung der Geschwindigkeiten. Zum Teil bereits fertiggestellt ist der zwei Meter breite Gehweg. Am Kreisverkehr wird derzeit eine Gasleitung verlegt, falls die geplante Heizzentrale auch damit betrieben wird. Klarheit über die zum Einsatz kommenden Brennstoffe wird allerdings erst die Ausschreibung bringen. Sollte Gas nicht dabei sein, wäre die Verlegung der Leitung kein großer Verlust „Die kostet ein paar tausend Euro“, so der Projektentwickler. Anfang September beginnt der Bau der Versickerungsbecken für das Regenwasser.

Eine gute Nachricht für die Anwohner: „Mit den groben Erdarbeiten wird es Mitte September vorbei sein, falls das Wetter hält“, erläutert Hesch. Im Oktober machen sich dann die Arbeiter an den Bau des Hebewerks, das das Schmutzwasser der Nordstadt in das bestehende Hebewerk transportieren soll. Hier läuft auch das Schmutzwasser von Schriesheim ein. Um bei Kapazitätsauslastung einen Rückstau zu vermeiden, wird ein Zwischenlager mit einem Fassungsvermögen von 2500 Kubikmetern angelegt.

Archäologen fast fertig

Rund zwölf Millionen Euro kostet die Erschließung des rund 16 Hektar großen Baugebiets, erläutert Rehmsmeier. Davon fließen 8,5 bis 9 Millionen in die Bauleistungen, der Rest in Planung, archäologische Untersuchungen, Gutachten, Lärmschutz an der Bahnlinie und anderes. Die archäologischen Untersuchungen haben aus der Sicht Rehmsmeiers keine spektakulären Entdeckungen gebracht. Lediglich zwei kleine Teilflächen haben die Ausgräber noch freizulegen.

Gibt es Probleme mit Anwohnern, wird das Sorgentelefon der Verwaltung rege genutzt? „Bisher war es relativ ruhig“, antwortet der Bauamtsleiter und spricht von lediglich zwei Telefonaten.

Wenn alles weiterhin problemlos verläuft, rechnet Torsten Hesch damit, dass die Erschließungsarbeiten im Dezember 2019 planmäßig abgeschlossen sind. Dann rücken wieder die Bagger an, um die Baugruben für die ersten Häuser auszuheben.

Info: Fotostrecke: morgenweb.de/ladenburg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018