Blauer Himmel und Blütenpracht sorgen für Frühlingsgefühle

Blauer Himmel, Blütenpracht und all die vielen farbenfrohen Motive: „Ist das wunderschön hier beim Sommertagszug in Ladenburg!“ Das stellte Brigitte Jakob aus Schönau gestern begeistert fest. Sie war mit Alfred Knapp aus dem Odenwald gekommen, um ihren Enkel mitlaufen zu sehen. „Das Wetter hat gepasst, dann passt alles“, sagte mit Thomas Neutard einer der Sänger vom Motivwagen des Liederkranzes zufrieden strahlend. Und welche Mühe sich nicht nur Vereine, sondern auch Erzieherinnen und Lehrerinnen mit ihren Schützlingen aus allen Kindergärten und Grundschulen wieder gegeben hatten: Da zauberten „Raupen und Schmetterlinge“ den Frühling auf die Wegstrecke durch die Altstadtgassen.

Da bildeten Mädchen und Jungen ein großes „Froschkonzert“-Ensemble. Und „Wilde Kerle“ vertrieben auf ihre Art den Winter. Der wurde in Form der Figur des „Schneemanns“ aus Pappmaschee am Ende auf der Festwiese verbrannt. Winter ade! Bevor er es soweit war, schlüpfte Aziz Dibrani nach einem „Fluchtversuch“ aus seiner weißen Hülle.

Auch Dostan Emini („Sommer“) und der 15-jährige Pit Große-Wilde („Winter“) legten unter Beifall ihre Jahreszeitenbutzen ab. „Das ist ja der Wahnsinn heute“, freute sich Umzugsgast Joachim Junghans über Besucherandrang und Engagement. Ja, „Frühlingsgefühle“: Mit dem Titel seiner Fußgruppe brachte der Baseballclub „Romans“ auf den Punkt, was gestern wohl alle bewegte. Gleich „Körbeweise Frühling“ hatte der Heimatbund (mit Restaurator Jörg Hölzle als Korbflechter auf dem Wagen) im Gepäck.

1952 Regie übernommen

Der Geschichtsverein übernahm am 14. April 1952 die Regie, um diesen liebenswerten Brauch auf die traditionelle Form zurückführen. Ursprünglich war der Umzug „nicht in erster Linie ein Schaustück für Erwachsene, sondern vielmehr ein reines Fest für die Kinder selbst“, schrieb damals die Lokalzeitung. Deren Verlag „Weik Druck + Design“ beteiligte sich aus Anlass seines 150. Jubiläums diesmal mit einer Druckpresse am Umzug. Freilich stellten damals wie heute Kinder die Mehrheit der Teilnehmer. Mit Begeisterung trugen sie dabei wieder einmal in großer Zahl selbstgebastelten Stecken mit Frühlingssymbolen durch die Straßen. Für manch eine oder einen der Untersechsjährigen mochte es ein Ausflug in bislang unbekannte Winkel der Heimatstadt gewesen sein.

„Es war sehr gut, aber sie hätten mehr singen können“, fand Zuschauerin Anja Eisenlohr. Zum Abschluss wartete dennoch eine Belohnung für die jüngsten Teilnehmer: Der Heimatbund hatte 1400 Hefebrezeln backen lassen, die kostenlos als Stärkung an die Zugteilnehmer verteilt wurden. Eine weitere schöne Geste: Der Obst- und Gartenbauverein lud alle Kinder und deren Geschwister ein, sich eines der vielen hundert farbigen Stiefmütterchen mitzunehmen.

Zugleiter enttäuscht

Mehr als 830 Teilnehmer zählte der Zug mit insgesamt aber erneut nur wenig mehr als 30 Nummern und rund 400 Metern Länge. Zwar gab es mit den beiden Kutschen der Baumschule Huben eine Neuerung. Dennoch zeigte sich Zugleiter Werner Molitor enttäuscht: „Gerne hätte ich mal wieder geschmückte Fahrräder mit einem Bogen über der Lenkstange gesehen.“ Wo immer sich im Vorfeld Gelegenheit geboten habe, habe er verantwortliche Personen angesprochen, doch einen Beitrag zum Sommertagszug zu leisten. Leider oft vergebens, bis auf eine Ausnahme: Andreas Huben habe für eine „sehenswerte Abwechslung gesorgt“. Auch von der Stadt hatte sich Molitor mehr erwartet.

