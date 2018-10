Blödelbarden mehr Musiker als Kabarettisten

Stark angefangen, etwas ins Schlingern geraten und dann im zweiten Teil die Kurve gekriegt: So lässt sich der Auftritt des hessischen Kabarettduos „Superzwei“ beim jüngsten „Quergedacht“ in der evangelischen Stadtkirche zusammenfassen. Den Besuchern, die die Vorstellung bereits in der Pause enttäuscht verließen, mag das zu gnädig klingen. Doch bekamen die Blödelbarden Volker Schmidt-Bäumler und Jakob Friedrichs mit ihrem Techniker Matthias Di Nunzio die anfänglichen Soundprobleme noch in den Griff. Damit waren die Texte akustisch besser zu verstehen.

Außerdem setzte das Duo in der Folge stärker auf seine Kernkompetenz: Das sind nämlich nachdenkliche Songs wie „Ich laufe, ich falle“. So war „Paradies und das“ in Ladenburg ein Programm mit Höhen und einigen Untiefen, das auf geteilte Meinungen stieß. „Mir gefällt´s“, sagte die Ladenburgerin Myriam Farhand in der Pause. Ein weiterer Zuhörer, der seinen Namen jedoch nicht in den Medien lesen möchte, stellte dagegen fest: „Das sind mehr hervorragende Musiker mit gutgemachten Liedern als Kabarettisten.“ Tatsächlich wirkten etliche Pointen schwach. Mag sein, dass flache Kalauer und klischeehafte Witze des 1987 gegründeten Kult-Duos anderswo „Brüller“ sind. Doch bei der jüngsten Auflage der kirchengemeindlichen Kulturreihe „Quergedacht“ sprang der Funke jedoch oft nicht flächendeckend über.

Bei der Mehrheit der rund 40 Besucher kam der von den „Superzwei“ selbst so genannte „Musikblödsinn mit Tiefgang“ immerhin zufriedenstellend an. Die beiden Künstler, im Hauptberuf Lehrer in Weinheim sowie Gemeindepädagoge in Frankfurt, sind schon seit 31 Jahren im Geschäft. Es ging vielversprechend los, als die Hessen wie bei einer Revue in weißen Anzügen und mit Schirmen die „Bühne“ im Chorraum stürmten. Ihr „Guten Abend und Hallo“ riss noch alle mit. Zuvor hatte Diakon Thomas Pilz die „Quergedacht“-Reihe über „Gott und die Welt“ vorgestellt. Witzige Zwischenrufe der Künstler aus dem Off sorgten für erste Lacher. Auch der Song „Gottes Bodenpersonal“ überzeugte.

„In einem Raum, wo es so hallt, ist das Programm schwer zu spielen“, räumte Jacobs später Soundprobleme ein. Sein Kollege punktete als „Frau aus dem Kirchenvorstand“ mit Kritik am organisierten Glauben - auch wenn das büttenhaft rüberkam. Als es jedoch um Themen ging wie Glauben heute zu leben ist und Kirche als Ort zu empfinden, wo man zur Ruhe kommen kann, da waren „Superzwei“ nach all der Witzelei mit diesem Refrain endlich ganz bei sich: „Läutet sonntags die Glocke laut, kriege ich immer noch ’ne Gänsehaut“. pj

