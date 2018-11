Bluesrock-Fest mit der Gruppe Knust

Achtung, Blues- und Stoner-Rockfans, aufgepasst: Am Samstag, 8.Dezember, findet unter dem Motto „Rockodunum“ ein Heavy-Blues-Fest in der Ladenburger Pflastermühle statt. Ab 19.30 Uhr treten die drei Bands Supereagle, Isles of Mars (mit dem Ladenburger David Steri an Gitarre und Gesang) und Knust auf.

Letztere Formation aus Heidelberg begeisterte bereits 2016 an Ort und Stelle mit der Beth-Hart-Stimme von Sängerin Targol und stellt jetzt ihr umwerfendes Debütalbum „Timebird“ vor. An einer der beiden Knust-Gitarren: Daniel Fritzenschaft aus dem Sozialpädagogen-Team des Jugendzentrums „Kiste“. pj

