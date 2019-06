Blumen für frühere Schwestern

Mit einem ökumenischen Gottesdienst haben evangelische und altkatholische Christen in Ladenburg an ihre gemeinsame Wurzeln erinnert und das 130-jährige Bestehen des Krankenpflegevereins (KPV) gefeiert. „Einer trage die Last des anderen“ – unter dieses zeitlos gültige biblische Motto stellte Pfarrer David Reichert als Hausherr den Vormittag in der evangelischen Stadtkirche. Wie passend auch, dass die Kollekte am Ende dem städtischen Sozialfonds und damit ganz aktuell einer jungen Familie zugutekommt, die bei einem Dachstuhlbrand obdachlos geworden ist.

„Bleiben wir sensibel für Menschen, die uns brauchen“, sagte der altkatholische Pfarrer Bernd Panizzi zum Abschluss seiner Gastpredigt, die sich um den barmherzigen Samariter drehte. Sein Fazit: „Christliche Diakonie ist biblisch gut begründet.“ Zuvor hatte Reichert im Altarraum Oliver Baader interviewt. Der stellvertretende KPV-Vorsitzende skizzierte die Entstehungsgeschichte des heutigen Mitträgervereins der ökumenischen Sozialstation Unterer Neckar (wir berichteten im Vorfeld ausführlich).

Verein bis heute wichtig

Baader würdigte auch die katholischen Schwestern, die als Keimzelle der heutigen Caritas, einer weiteren Trägerin der Sozialstation, ebenso 1889 ihre Arbeit aufnahmen. Auf Reicherts Frage, ob man den KPV denn heute noch brauche, sagte Baader: „Eindeutig ja, denn die Mitglieder unterstützen mit nur 20 Euro im Jahr die Schwestern und Pfleger der Sozialstation bei ihrer Arbeit und stärken so den Solidaritätsgedanken.“

Wie sie es im „MM“-Interview kürzlich angekündigt hatte, besuchte auch die 93-jährige Charlotte Schäfer den Gottesdienst. Sie war 1975 die letzte Schwester in Regie des KPV. Mit der 81-jährigen Hannelore Beuschel war aber auch die damals erste Pflegedienstleiterin der Sozialstation zu Gast. „Schön, dass Sie beide da sind, das freut uns sehr“, sagte Reichert. Währenddessen überreichte KPV-Chef Thomas Roß beiden Frauen stellvertretend für alle früheren KPV-Mitarbeiterinnen seit 1889 Blumen.

Baader dankte auch allen heute im Pflegedienst tätigen Kräften für ihre unermüdliche Tätigkeit und wünschte ihnen für ihre schweren Aufgaben viel Kraft. Er wies auf die neue KPV-Informationsbroschüre hin, die beim anschließenden Empfang ausliege, und auf die Möglichkeit Mitglied zu werden.

Der langjährige frühere KPV-Vorsitzende Meinhard Georg, der zurzeit an der Vereinschronik arbeitet, bat alle Besucher darum, zu Hause nachzuschauen, ob es nicht noch Fotos oder alte Unterlagen über den KPV gebe. „Wir haben fast nichts“, verdeutlichte Georg das Problem.

Hilfsaufruf für Brandopfer

Im Namen des ehrenamtlichen Arbeitskreises für Flüchtlinge und Hilfsbedürftige teilte Irene Niethammer am Ende des Gottesdienstes mit, dass für jene eingangs genannte Mutter mit zwei Kindern, die keine Flüchtlinge sind, dringend eine Wohnung zum Mieten gesucht werde. Wer Geld spenden wolle, könne dieses unter Angabe des Verwendungszwecks „Sozialfonds“ an die Stadt überweisen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.06.2019