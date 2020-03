„Böse ist nicht immer nur der andere“

Von Peter Jaschke

Als der pensionierte Pastoralreferent Hermann Bunse aus Heidelberg noch Seelsorger im damaligen Gefängnis „Fauler Pelz“ war, fragte er sich 23 Jahre lang stets: Wie lässt sich Knastalltag durchbrechen? Bis zu 40 Gefangene waren 2011 und 2012 Feuer und Flamme, sich kreativ mit dem Thema „Schuld und Sühne“ auseinanderzusetzen. Dazu diente ein Flügelaltar, den der inzwischen verstorbene Bildhauer Bernhard Apfel, der aus Bad Tölz stammte und in Leimen wohnte, auf Anregung von Bunse schuf.

Das fünf Meter hohe Kunstwerk mit seinen acht drehbaren Motivtafeln sorgte seitdem bereits in einem Dutzend Kirchen zwischen Vechta in Niedersachsen und Wangen im Allgäu für Aufsehen. Jetzt ist der Apfel-Altar mit seinen lebensprallen, hintersinnigen und oft provozierend wirkenden Interpretationen der Leidensgeschichte Jesu noch bis zum nachösterlichen Sonntag, 19. April, während der „offenen Kirche“ in Ladenburg zu sehen.

Werk von Gefangenen

„Schon im Mittelalter gab es Flügelaltäre, bei denen es darum ging, die großen Geschichte der heiligen Schrift unters Volk zu bringen“, erklärt Bunse beim Aufbau vor wenigen Tagen. Dasselbe mit Motiven der Moderne zu versuchen, sei die Absicht gewesen, als er Apfel dafür gewonnen habe, sich mit dem Johannes-Evangelium auseinander zu setzen: Schreckliches geschieht. Keiner fühlt sich verantwortlich. Man wäscht seine Hände lieber in Unschuld wie Pontius Pilatus, den Apfel als aufgeblasenen Angeber abbildet.

„Böse ist aber nicht immer nur der andere“, sagt Bunse. Und wer wäre besser geeignet, sich daran abzuarbeiten, als Gefangene, dachte er sich damals. So gestalteten „Knastis“, wie er sagt, die Rückseiten dessen, was Apfel in üppiger Vielfalt und Symbolik geschaffen hatte. Und wovon sich Bunse an Figuren aus dem Osterspiel von Carl Orff erinnert fühlt. Es gehe darum, „der Wortlastigkeit der Bibel Zeichenhaftigkeit gegenüber zu stellen“. So verwendete Apfel, der bereits 2014 auf Einladung des Ladenburger Kunstvereins im Lobdengau-Museum Skulpturen zeigte, Gegenstände vom Flohmarkt ebenso wie Schrottteile, verarbeitete Coladosen und schreckte vor Anstößigem nicht zurück. Wer’s nicht glaubt: Betrachter können sogar das Herz Jesu am Kreuz berühren.

„Ich musste mich erst einmal reindenken, weil es ein sehr umfängliches Werk mit teilweise provozierenden Darstellungen ist“, räumt Pfarrer David Reichert als Hausherr ein: „Krass, würde man sagen.“ Er hatte den Altar bereits in der Kapelle der Diakoniekirche in Heidelberg gesehen. Man könne mit diesem Altar „wirklich ewig auf Entdeckungsreise gehen“. Und es sei sicher im Sinne des Künstlers, sich als Betrachter selbst mit dem Objekt auseinanderzusetzen.

Installation zum Anfassen

„Der Titel des Altars, Schuld und Sühne, berührt Themen, die wir in unserer Gesellschaft mit ihrem Perfektionsstreben und dem Trend zur Selbstoptimierung des Einzelnen gerne ausklammern“, erklärt Reichert. Denn wer spreche heute schon von eigener Schuld oder davon, etwas zu sühnen, also einen Fehler wieder gutzumachen? Aber in dem Wort Sühne, von dem auch der Begriff der Versöhnung abstamme, stecke noch viel mehr. Sich darüber anhand einer solchen Installation zum Anfassen Gedanken zu machen, das lohne sich gerade vor Ostern.

