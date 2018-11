Botschaften aus dem Kaiserreich

Nachrichten aus der Vergangenheit – die Viertklässler der Dalberg-Grundschule in Ladenburg wirken wie elektrisiert. Immerhin sind die Zeitkapseln, von denen hier die Rede ist, 142 Jahre alt. Im Sommer 1876 berichten Zeitungen unter anderem vom heute legendären Sieg mehrerer Indianerstämme gegen berittene Soldaten der US-Armee am „Little Big Horn“. In Bayreuth wird Richard Wagners Opernzyklus „Der Ring der Nibelungen“ uraufgeführt.

Im heute 11 500 Einwohner zählenden Ladenburg leben damals nur wenig mehr als 3000 Menschen. Und die evangelischen Bürger bauen ihre neue Kirche. Jetzt sind die zwei Blechbüchsen aus dem Kaiserreich, die damals dem ersten Stein der Kirchenmauer rechts vom Haupteingang beigefügt wurden, wieder ans Tageslicht gelangt. Bei der Sanierung des zur Hälfte gebrochenen Grundsteins vom 16. Juli 1876 hat sie die Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin Birgit Dursy freigelegt.

„Das ist ein seltenes und überraschendes Ereignis“, sagt die Fachfrau. Eigentlich erwarte man solche Funde eher im Gebäudeinneren oder im Glockenturm. Dursy und Pfarrer David Reichert sichten Mark- und Pfennigmünzen, einen handschriftlichen Brief, Tageszeitungen, Münzen, Kornähren, eine Lithographie der Kirche von 1855 als erste.

Außerdem liegt eine leere Flasche Wein bei. In der Handschrift heißt es: „Im Jahre Christi 1876 im sechsten Jahre nach der Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches, unter der Regierung des ehrwürdigen Kaisers Wilhelm I. und unseres geliebten Landesherrn und Großherzogs Friedrich, am sechzehnten Juli des Nachmittags (haben wir eine) Urkunde in den Grundstein der im Neubau begriffenen evangelischen Kirche Ladenburgs gelegt, um dermaleinst in den fernsten Zeiten den nachkommenden Geschlechtern ein Zeugniß (sic!) unserer Tage zu geben.“ Die Kinder, die im Religionsunterricht bei Ariane Stein-Höfflin von dem spannenden Fund erfahren haben, staunen über diese damalige Schreibweise. Und gestalten begeistert ein Plakat, auf dem sie nun ihrerseits namentlich für die Nachwelt verewigt sind. Außerdem legen sie der neuen Zeitkapsel eine Playmobil-Spielfigur des Kirchenreformers Martin Luther bei.

Weitere Aufbewahrung im Archiv

„Großartig!“ So freut sich zuvor Stadtarchivar Oliver Gülck, als ihn Pfarrer Reichert einweiht. Zusammen mit Dursy entziffert Gülck die brüchigen Dokumente. Diese Zeitzeugnisse werden aufgrund starker Feuchtigkeitsschäden jedoch nicht mehr in den Stein zurückgelegt, sondern im Archiv verwahrt. Beschrieben werden die Umstände des Kirchenneubaus: Das auf dem Areal des Schönauer Mönchshofes errichtete Vorgängerbauwerk war 1720 eingeweiht worden. Schon 100 Jahre später galt es als marode. Obendrein wuchs die reformierte Gemeinde zu dieser Zeit stark an.

„Am 20. September 1875 noch unter der Dienstführung des jetzt im Ruhestand lebenden Herrn Pfarrer Friedrich Ludwig Joseph wurde der Abbruch der alten Kirche begonnen“, schreibt Friedrich Schmidt als Vikar und Verfasser der Blechdosenbotschaft. Soweit noch entzifferbar, bestand der damalige „Gesammt-Kirchengemeinderath“ (Originalschreibweise) neben Schmidt aus den Ladenburgern Johannes Lösch, Friedrich Betz, Jacob Hilsheimer, Johann Peter Schäfer, Johann Michael Sommer und Heinrich Betz (geb. 1816) sowie den Neckarhäusern Bühler und Franz Brunny I.

Die neue Steinhälfte trägt die gewohnte Inschrift „1. Mose 28,17“. Diese Bibelstelle lautet: „Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels.“ Doch liegen dem erneuerten Grundstein von 1876 Zeugnisse aus unserer Zeit bei, darunter beispielsweise eine Abschrift der alten Urkunde, Euro- und Cent-Münzen, Gemeindebrief „unterwegs“ sowie Angaben zur derzeitigen Kirchengemeinde.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018