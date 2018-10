Brabanter-Schopfhühner sorgen für mehr Artenvielfalt

Eine durchwachsene Bilanz zieht Franz-Olaf Singer nach der Lokalschau der Kleintierzüchter in Ladenburg: „Wir hatten nur wenige Tiere in der Ausstellungshalle“, sagt der Vorsitzende enttäuscht. Während man bisher jeweils 300 bis 400 Kaninchen, Hühner und Tauben gezählt habe, seien diesmal lediglich rund 200 ausgestellt worden. Darunter befanden sich jedoch, und das ist die erfreuliche Neuigkeit, erstmals Brabanter-Schopfhühner. Dieser alten Rasse widme sich erst seit diesem Jahr die Zuchtgemeinschaft Max Purschke Senior und Junior, um die Artenvielfalt zu ergänzen.

„Das ist top“, lobt Singer die Initiative seines Amtsvorgängers und dessen Sohnes. Letzter sei jetzt Preisrichter-Anwärter. „Das ist gut für unseren Ruf und zeigt das besondere Interesse an unserem Hobby“, erklärt Singer. Wie zum Beweis gelangen Vater und Sohn auch zwei Tagessiege bei der Lokalschau.

Dritte Preisrichter-Generation

Mit Purschke Junior stehe die dritte Preisrichter-Generation dieser Züchterfamilie in den Startlöchern. Er werde nach seiner dreijährigen Ausbildung bundesweit zu Ausstellungen unterwegs sein. Wie schon sein eigener Vater Franz ist auch Singer selbst Preisrichter. „Ich hoffe ja so ein bisschen, dass mein Sohn Tarek ebenso in diese Fußstapfen tritt“, verrät uns der Geflügel-Fachmann seines Vereins, des Kreis- sowie des Landesverbands.

Stolz ist Singer auf die Ladenburger Tagessieger. Um Vereinsmeister zu werden, müssen sie mit Ausnahme der Jugend bei einer weiteren Meisterschaft in die Wertung kommen. Bei den Kaninchen trug die Zuchtgemeinschaft Purschke mit wildfarbigen Zwergwiddern ebenso den Tagessieg davon wie mit ihren Amsterdamer Tümmlern bei den Tauben. Die Kategorie Groß- und Wassergeflügel gewann Silvia Singer mit schwarzen Laufenten. Horst Kunze holte den Tagessieg beim Geflügel mit seinen schwarzen Zwergitalienern. Nico Schmitt wurde Jugend-Vereinsmeister mit Zwergwidder-Kaninchen.

Was die schwache Teilnehmerzahl an der Lokalschau betrifft, so kennt Singer die Ursachen: Etliche Mitglieder hätten entschuldbar aus privaten Gründen nicht mitgemacht. Bei zwei oder drei Parzellen sei jedoch „Desinteresse“ der Grund. „Das ist ärgerlich und das schaue ich mir auch nicht lange an, bis Konsequenzen folgen“, kündigte Singer an. Schließlich seien die Vereinsmitglieder grundsätzlich verpflichtet auszustellen, erklärt er.

Weitere Termine folgen

Weitere Termine bei den Kleintierzüchtern gibt es ab Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, mit der Geflügelschau des Kreisverbands Mannheim. 29. und 30. Dezember: Ziergeflügelschau des Landesverbands. Samstag, 2. März 2019: Fasching bei den Kleintierzüchtern. An den Sonntagen, 17. März und 15. September 2019, jeweils 8 bis 12 Uhr: Kleintierbörse.

