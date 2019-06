Brand nach Blitzschlag: Bewohner bleiben unverletzt

„Hat das einen Schlag gemacht“, sagt Bürgermeisterstellvertreterin Gudrun Ruster kopfschüttelnd am Tag nach dem heftigen Gewittersturm in der Nacht auf Donnerstag. Jenen tatsächlich beängstigend lauten Knall haben viele Ladenburger gehört. „Das muss der Einschlag gewesen sein, denn kurz danach ging schon der Piepser los“, berichtet Harald Lange, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, dem „Mannheimer Morgen“.

Vorbildliche Nachbarn

Grund des Alarms: Ein Blitz hatte gegen 1.30 Uhr den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil West getroffen und in Brand gesetzt. Glück im Unglück: Die Bewohner, darunter eine dreiköpfige Familie mit Kindern, konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Doch das zerstörte Dachgeschoss ist vorerst unbewohnbar. Der Schaden dürfte sich auf mindestens rund 150 000 Euro belaufen. Weitere Wohnungen und ein Geschäftsraum im Erdgeschoss wurden durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen.

„Wichtig ist, dass alle gut rausgekommen sind, alles andere zahlt die Versicherung“, sagt Lange und betont: „Es war vorbildlich, wie sich die Nachbarschaft gekümmert hat.“ Die Notfallseelsorger Tomas Knapp und Sandra Pfisterer betreuten die Betroffenen und die herbeigeeilte Eigentümerin zusätzlich mental.

„Als wir eintrafen, war ein roter Feuerpilz von schätzungsweise zwei Metern Durchmesser zu sehen“, berichtete einer der freiwilligen Feuerwehrleute nach dem Einsatz mit insgesamt 41 Kräften samt Drehleiter sowie drei Löschfahrzeugen und Rüstwagen unter Leitung von Lange und Jochen Moschir.

„Das Feuer hatte durch den stürmischen Wind richtig durchgezündet; in der Dachwohnung waren durch den Blitzeinschlag alle Steckdosen aus der Wand geflogen“, schildert Lange den Alptraum, den Mutter, Kinder und ein Hund zu nachtschlafender Zeit durchlebt haben mussten. Umso dankbarer sind alle den Nachbarn, die sich rührend gekümmert hätten, wie auch Ruster berichtet: Die hauptbetroffene Bewohnerin sei „überwältigt von dieser unwahrscheinlich tollen Hilfsbereitschaft für sie, die Kinder und den Hund“.

Es habe nicht nur Kaffee, Getränke und Kleidung gegeben, sondern man habe auch die Kinder abgelenkt und getröstet. Jedoch wolle keiner der Nachbarn seinen Namen in der Zeitung lesen, so Ruster.

Nach Rücksprache mit Bürgermeister Stefan Schmutz kann Ruster mitteilen, dass die Stadt Ladenburg Mittel aus dem Sozialfonds zur Verfügung stelle und dafür sorge, dass die kleine Familie eine Unterkunft bekomme. „Ich denke, sie hat alle Hilfe, die sie braucht“, sagt Ruster. Von dem Feuer weniger betroffene Bewohner kümmerten sich selbst um alles Weitere.

Um 1.33 Uhr war der Alarm eingegangen. Um 1.39 Uhr erreichten die ersten Feuerwehrfahrzeuge die Brandstelle in der Weststadt. Nach Auskunft von Ruster hätten alle Anwohner die Einsatzkräfte dafür gelobt, wie schnell diese vor Ort gewesen seien und welch große Hilfe die Drehleiter bei einem solchen Brand sei. Bis etwa sieben Uhr dauerte der eigentliche Einsatz. Danach halfen Feuerwehrleute noch zwei Mitarbeitern einer Fachfirma beim provisorischen Abdecken der Schadstellen mit Planen.

Indessen hatte sich der hauptamtliche Feuerwehrgerätewart Jürgen Volk wegen des Einsatzes nicht nur die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, sondern war auch den ganzen darauffolgenden Tag allein damit beschäftigt, mit nur einer Waschmaschine und einem Trockner 20 komplette Einsatzmonturen zu waschen und 14 Atemschutzgeräte mit Zubehör zu reinigen. Vorher hatte er die Fahrzeuge schon wieder frisch bestückt, damit diese sofort wieder einsatzfähig sind.

„Das ist viel zu wenig bekannt, was auch im Nachgang eines solchen Einsatzes notwendig ist“, findet Ruster.

