Brantner lobt Kooperation mit Bauern

„Flora“ und „Fichte“ haben beim umweltfreundlichen Holzrücken im Forst schon viel bewegt. Jetzt haben die von Michael Lehrian geführten Pferde eine Bundestagsabgeordnete klimaneutral befördert: Mit Franziska Brantner (Heidelberg) saß die Parlamentarische Geschäftsführerin und europapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion in der Kutsche, um die „Ladenburger Wege zur Artenvielfalt“ kennenzulernen. „Das war eine schöne Tour und eine super Idee: Ich kann das nur weiterempfehlen“, schwärmt die 40-Jährige.

Dass Lehrian vom Pferdesportverein bei Interesse öfter die Stationen der Mitte Juni eröffneten Informationsmeile durch die Felder anfahren würde, freut Hanns-Hermann Wahl vom Grünen-Ortsverband als Mitorganisator. Auch Radtouren wolle man anbieten. „Was ich besonders toll finde, ist, dass es Grüne und BUND für Umwelt- und Naturschutz mit Bauern gemeinsam durchführen“, so Brantner. Artenvielfalt sei nur im Miteinander vor Ort hinzubekommen: „Wir müssen mehr Arten schützen, weil am Ende auch die Landwirtschaft darauf angewiesen ist.“ Durch Zuhören lasse sich Verständnis füreinander entwickeln und ausloten, was man schrittweise umsetzen könne.

Zustimmung zu Schäuble

Die „Wege zur Artenvielfalt“ stünden für ein harmonischeres Zusammenspiel von Natur und Lebensmittelerzeugung wie auch das begrüßenswerte EU-Programm „Vom Hof auf den Tisch“. Regionale Landwirtschaft sorge für Ernährungssicherheit. „Gut zu leben mit der Natur“ gehe nicht, wenn man Arten ausrotte. Dass die „Grenzen von immer billiger und immer mehr erreicht“ seien, wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dieser Tage gesagt habe, sehe sie ebenso: „Gutes Getreide, gute Milch und gutes Fleisch hat eben auch seinen Wert.“ pj

