Brasilianische Musik im Glashaus

Brasilien kommt nach Ladenburg, und zwar am Sonntag, 14. Juli, wenn um 17 Uhr Cris Gavazzonis „Nativa Brasileira Band“ zu einem Fest brasilianischer Musik im Glashaus am Reinhold Schulz-Waldpark einlädt. Bei „Festa Brasileira“ trifft das tropische Schlagwerk von Bandchefin Gavazzoni auf transparente Flötenlinien und fernöstliche Poesie von Sanatsu Itaya. An den Percussions spielt Gero Fei vom Trommelpalast Mannheim. Außerdem wirken Katharina Gross, Gregor Engelhardt, Fausto Israel und Anne Westrich mit. Zusammen ergibt das eine mal lyrisch-versonnene und eine mal funkensprühend-hitzige Mischung. Der brasilianische Verein „VEA“ bietet dazu Snacks an. Ein Beitrag des Bossa Nova-Chors aus Heidelberg ist auch im Programm. Eintritt kostet 12 Euro. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.07.2019