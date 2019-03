Bravo-Rufe machen Mut für Abi

„Wir können wirklich stolz sein.“ Mit diesen Worten beendete Musikschulchef Helmut Baumer das Podiumskonzert der städtischen Einrichtung im Domhofsaal. 18 Auftritte hatten bewiesen, welchen Leistungsstand das Haus hat. Vom jüngsten Teilnehmer im Vorschulalter bis zu einer angehenden Musikabiturientin reichte die Spanne. Auch stellten Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ kürzlich ausgezeichnetes Können unter Beweis. Die Reihe dient dazu, „Erreichtes zu präsentieren und Auftrittserfahrung zu sammeln“, so Baumer gegenüber dem „MM“.

„Die Kinder und Jugendlichen wollen gerne zeigen, was sie können“, sagt Baumer, der selbst Klarinette und Saxofon unterrichtet. Kurz darauf hüpft der sechsjährige Ladenburger Klavierschüler Yaohang Xie strahlend seiner Mutter auf den Schoß, nachdem er im nahezu vollbesetzten Saal Beifall für zwei kleine Stücke entgegengenommen hatte.

Begeisterndes Spiel

Bravo-Rufe machen nach der Pause Charlotte Vitek aus Neckarhausen Mut: Steht doch die 18-jährige Pianistin aus der Klasse von Andreas Benend kurz vor der fachpraktischen Abiturprüfung im Fach Musik am Mannheimer Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium. „Mein Auftritt dient zur Vorbereitung“, verrät sie uns. Das begeisternde Spiel der mehrfachen Preisträgerin der vergangenen Jahre klingt bei „Rondo capriccioso“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy so virtuos, dass ihr um die Reifeprüfung am Donnerstag wohl nicht bange sein muss.

Doch ohne Fleiß kein Preis: „So oft es geht“ übt beispielsweise der Ladenburger Malte Glombitza. Der 15-jährige Schlagzeuger besucht das Raphael-Gymnasium in Heidelberg und gehört dort ebenso zur Schulbigband wie in Ladenburg zur Musikschulrockband. Als Fan des preisgekrönten Progressive-Drummers Gavin Harrison (unter anderem The Pineapple Thief) möchte er jetzt seine eigene Gruppe gründen. Sein Solo-Vortrag „Drumcorps On Parade“ an der kleinen Trommel (Snare) gibt ihm Recht. Im Wohnzimmer ihres Ladenburger Elternhauses proben die Seiler-Geschwister immer. Und das schon seit bis vier bis sechs Jahren. Der Lohn: Katharina, mit neun die jüngste, hat mit ihrer Geige erneut bei „Jugend musiziert“ gewonnen. Sie tritt alleine am Klavier und, an der Violine, zusammen mit Jakob (14) und Annika (12) auf.

Ein Glanzlicht setzt Fridolin Bosse (13) aus Neckarhausen, der am Flügel den begabten Kornettisten Sebastian Schrepp als Gast aus Hockenheim begleitet. Die beiden sind in der Duowertung Erster bei „Jugend musiziert“. Purer Wohlklang: die Flötentöne von sieben Mädchen aus der Klasse Sabine Kilian. Louise Fedel gibt ein Solo. Fünf Trompeter bringen jazzigen Bluessound in die gute Stube der Stadt. Nacheinander rufen Lucía Cerviño (Klavier) und Verena Iversen (Violine) Jubel unter den Zuhörern hervor. Gesang und Gitarrenklänge runden das schöne Programm ab.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019