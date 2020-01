Brücke am Neuweg wird ab März saniert

Von Peter Jaschke

Der Ladenburger Gemeinderat musste sich in seiner jüngsten Sitzung mit einigen Auftragsvergaben sowie mit der Sanierung der Neuweg-Brücke über den Loosgraben zu fassen. „Alle Beschlussvorlagen einstimmig angenommen“, sagte CDU-Stadtrat Günter Bläß am Ende der ersten Zusammenkunft des Gremiums in diesem Jahr zufrieden schmunzelnd - und auch ein wenig stolz: Hatte er

...