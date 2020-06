Buchstaben aus Aluminium klären über die Geschichte auf

Wer gerne Städte besichtigt, der weiß gutgemachte Infotafeln an Sehenswürdigkeiten zu schätzen. Das ist auch den Aktiven beim Ladenburger Geschichtsverein Heimatbund längst klar: Mindestens 15 solcher Schilder haben sie in den vergangenen Jahrzehnten an lokalhistorisch bedeutenden Gebäuden angebracht. Jüngste Beispiele: Die Schilder mit den wichtigsten Hinweisen an der Alten Kochschule neben

...