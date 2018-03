Buchvorstellung mit Prominenten

Anzeige

616 Seiten, Großformat, über 1450 Abbildungen, 17 Autorinnen und Autoren – schon diese Zahlen lassen erkennen, dass der Eigenverlag des Rhein-Neckar-Kreises mit seinem Buch „Sakrale Kunst im Rhein-Neckar-Kreis“ ein gewichtiges Werk auf den Markt bringt. Landrat Stefan Dallinger sowie Landesbischof i. R. Dr. Ulrich Fischer und Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch stellen gemeinsam am Mittwoch, 28. Februar, in der evangelischen Stadtkirche und der katholischen St.-Gallus-Kirche in Ladenburg dieses fast vier Kilogramm schwere Werk in einer Doppelveranstaltung vor. Die Veranstaltung, die von Prof. Dr. Michael Gerhard Kaufmann an den Orgeln umrahmt wird, beginnt um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Die Bevölkerung ist dazu bei freiem Eintritt eingeladen. kba