„Bücherherbst“ mit Experten

Zum diesjährigen Bücherherbst erwartet das Team der Stadtbibliothek Ladenburg am Dienstag, 3. November, um 19.30 Uhr im Domhofsaal (Hauptstraße 7) die SWR-Rundfunkredakteurin Christel Freitag und den promovierten Literaturexperten sowie Autor Wolfgang Niess. Die beiden haben „neben häufig in den Feuilletons besprochenen Werken auch unbekanntere Titel im Gepäck und halten somit für das Publikum die ein oder andere Literatur-Entdeckung bereit“, heißt es in der Mitteilung. Platzkarten zu 7 Euro (Schüler und Studenten: 5 Euro) lassen sich ab sofort in der Bücherei oder telefonisch unter 06203/7 02 11 verbindlich reservieren.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020