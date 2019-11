Bürger-Info zum Radwegekonzept

Am Montag, 25. November, findet ab 19 Uhr im Ladenburger Domhof ein Informationsabend mit Bürgerbeteiligung zum Thema Radwegekonzept statt. Der Veranstaltung liegt die Konzeption zugrunde, die das Büro Koehler und Leutwein im Auftrag der Stadt erstellt hat, wie die Verwaltung mitteilt. Schon jetzt kann das Papier im Rathaus eingesehen werden.

An dem Abend im Domhof sind die Besucher aufgefordert, Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zu machen; Mängel an der Infrastruktur, fehlende Schilder oder Möglichkeiten, Räder abzustellen sollen ebenso Thema sein wie Verbindungen oder Lücken im Radwegenetz. Für weitere Fragen können Interessierte auch die Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte der Stadt, Anna Struve, kontaktieren; entweder telefonisch unter 06203/7 01 49 oder per E-Mail unter anna.struve@ladenburg.de stk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.11.2019