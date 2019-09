Bürger-Jazzcombo beim Regionalmarkt

Der 14. Kurpfälzer Regionalmarkt findet am Samstag, 28. September, ab 11 Uhr auf der Festwiese am Ladenburger Wasserturm statt. Veranstalter ist die Initiative Bürger für eine gentechnikfreie Landwirtschaft in der Kurpfalz (BürGenLand). Der Verbraucher- und Genießer-Markt präsentiert sich seit 2006 jährlich mit rund 20 Ständen von Landwirten, Gemüsegärtnern, Imkern und alternativen Projekten wie zuletzt unter anderem die Ladenburger Draußen-Schule.

Außerdem tischen regelmäßig jeweils Metzgerei, Bäckerei, Käserei, Fischräucherei, Winzer und Brauer Spezialitäten auf. Alle Aussteller bringen „nicht ganz alltägliche Produkte“ mit. Für musikalische Unterhaltung sorgt diesmal die Ladenburger Bürger-Jazzcombo um Gitarrist Marcus Armani. Entstanden aus den letztlich erfolgreichen Protesten gegen Sortenversuche des Landes mit „Gen-Mais“ auf Ladenburger Feldern, bietet der Markt seit der Premiere 2006 gentechnikfrei erzeugte Produkte regionaler Erzeuger an. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.09.2019