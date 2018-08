Bürger sollen Bäume wässern

Anzeige

Die Stadt Ladenburg bittet die Anwohner um Mithilfe bei der Bewässerung der Stadtbäume. Aufgrund der Trockenheit sei es dringend notwendig, insbesondere die jungen Stadtbäume, die nur eine kleine Baumscheibe haben und in versiegelten Bereichen stehen, mit einer regelmäßigen Wasserspende zu versorgen. Aber auch beispielsweise die großen Linden am Marktplatz haben mit der extremen Witterung zu kämpfen.

„Mindestens fünf Gießkannen sollten es pro Jungbaum und Tag sein“ nennt Gärtnermeister Michael Martin als Richtwert. Trotz zusätzlicher Wässerung durch den Bauhof und externer Unterstützung durch die örtlichen Gartenbaufirmen ist weitere freiwillige Hilfe aufgrund der Wetterlage dringend notwendig.

Daher greift auch die Freiwillige Feuerwehr ein: Stadtbrandmeister Harald Lange hat dem Bauhof Unterstützung zugesagt und so wird die Feuerwehr in den kommenden Tagen in Absprache mit Michael Martin die Bäume mit dem höchsten Wasserbedarf in den Abendstunden mit Wasser versorgen. red