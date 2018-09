Bürger sollen Boulevard als Treffpunkt mitgestalten

Gestern hat noch vor Sonnenaufgang ein riesiger Mobilkran das mit 72 Tonnen schwerste Teil im Ladenburger Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann eingehoben. Das Abwasserbecken wurde samt Technik komplett als Fertigteil geliefert. Bereits Ende des Jahres soll das zusätzliche Hebewerk betriebsbereit sein. Es entlastet das bestehende, das weiterhin vor allem Abwasser aus Schriesheim hebt, bei starkem Regen. Doch zum größten Teil sollen Niederschläge ja im Baugebiet versickern, wie Torsten Hesch vom Erschließungsträger ausführt.

Weil der Schwertransporter bis sechs Uhr morgens die Straßen wieder verlassen haben musste, hatten einige Anwohner gestern leider eine verkürzte Nachtruhe hinzunehmen. „In den nächsten Tagen schließt sich der Bau des Stauraumbauwerks an“, erklärt Hesch am Vormittag beim Spatenstich für 500 Wohneinheiten, in denen sich einmal rund 1000 Menschen wohlfühlen sollen. Bis Ende 2018 soll auch die Wasserversorgung bereits unter der Erde sein. Ab 5. November wird die Nahwärmeversorgung verlegt. Bereits Anfang November will man den Nordstadt-Verkehrskreisel in der Weinheimer Straße in Betrieb nehmen. Zuvor muss am 28. und 29. Oktober jedoch noch eine Komplettsperrung erfolgen.

„Bis Ende September sind bereits drei Millionen Euro verausgabt“, sagt Hesch und stellt zufrieden fest: „Der Anfang ist gemacht, und es läuft nach Plan.“ So sah es auch Jürgen Ebert als Geschäftsführer der ausführenden Baufirma Hauck bei deren bislang größtem Projekt. Damit es noch zügiger vorangeht, will er künftig „mehr Personal und Maschinen einsetzen“.

„Ein neues Stück Ladenburg“

Dass er sich auf ein „neues, buntes und schönes Stück Ladenburg freue“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz eingangs der Zeremonie. Er selbst, Stadträte, Rathausmitarbeiter und die beiden Bauleute warfen symbolisch Schaufeln voller Sand in die Luft. Und zwar genau im Bereich des zukünftigen Boulevards. Diesen wolle die Stadt zusammen mit Bürgern zu einer „Begegnungsfläche mit hoher Qualität für alle Ladenburger“ entwickeln.

„Wir sprechen also nicht mehr länger vom grünen Keil, sondern vom Boulevard als markantem Planungselement“, gab Schmutz gestern bekannt. Mit dem Angebot, daran mitzuplanen, führe man eine gute Tradition fort: Sei doch schon das Baugebiet nach einem öffentlichen Beteiligungsprozess entstanden. Es seien wegweisende Entscheidungen getroffen worden: So sei eine zentrale Wärmeversorgung „auf jeden Fall mittelfristig das Richtige für Umwelt und Bewohner“. Ebenso habe man den Anspruch, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, da ein Quartier für nur eine Zielgruppe nicht mehr zeitgemäß sei. Heterogenität stärke den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb wolle man auch neue Wohnformen ermöglichen. Doch nicht nur darum kommentierte Schmutz den Spatenstich als „historischen Moment“: Bringe man doch die größte städtische Erweiterung der vergangenen drei Jahrzehnte auf die Schiene. pj

