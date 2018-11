Bürgerfrau und Torwächter begleiten Auftakt

Vor der malerischen Kulisse mittelalterlicher Fachwerkhäuser hat Bürgermeister Stefan Schmutz gestern Abend den 44. Ladenburger Weihnachtsmarkt eröffnet. Passend zur historischen Umgebung begleiteten Klaus Oberhettinger als „Torwächter“ mit Laterne und Spieß sowie „Bürgerfrau“ Heike Jung vom Geschichtsverein Heimatbund die stimmungsvolle Auftaktveranstaltung. Kurz vor dem ersten Adventssonntag ließ sich das „Alle Jahre wieder“ der Stadtkapelle unter Leitung von Helmut Baumer bereits gut anhören, wie ein Blick in die Gesichter der Besucher verriet, die trotz Nieselregens zufrieden wirkten.

„Mit Beginn der Vorweihnachtszeit sollten wir uns vergegenwärtigen, wie ungleich Glück auf der Welt verteilt ist, und wie gut es doch den meisten von uns geht“, sagte Schmutz und lud zum Garango-Frühschoppen zugunsten afrikanischer Freunde am dritten Advent ein. „Ich mag die Musik und das Kinderprogramm“, verriet uns die viereinhalbjährige Frieda aus Ladenburg. „Sie ist Weihnachtsmarkt-Fan“, merkte ihre Mutter Carolin Callies an. „Das Treffen zum Auftaktglühwein mit meinen Kumpels hat Tradition“, erklärte der Ladenburger Stefan Müller (22) am Marienbrunnen, wo auch ein großer Adventskranz an den Adventswochenenden jeweils ab Freitagnachmittag für behaglichen Lichterglanz sorgt.

Erneut hat der städtische Bauhof 26 dunkelrote Holzhütten für insgesamt 58 teils wechselnde Aussteller aufgebaut. 23 sind erstmals dabei. Für Kinder ist heute im Erdgeschoss der nahegelegenen Volkshochschule um 16 Uhr Kerzenziehen im Angebot. Morgen ist Basteln angesagt. Auf dem Marktplatz treten heute um 18 Uhr die Akkordeonfreunde Ladenburg auf. Anschließend eröffnet der evangelische Kirchenchor den „Lebendigen Adventskalender“.

