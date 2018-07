Bürgermeister: „Die Bilder sind krass“

Anzeige

Besucher zeigen sich betroffen

Der Name „WaLa“ setze sich charmant aus den Anfangssilben von Waras, der früheren Heimat von Nazeri in Afghanistan, und Ladenburg zusammen. „Machen Sie Werbung für das Filmfestival ab kommenden Freitag, damit es breite Öffentlichkeit findet!“, appelliert Schmutz an alle.

„Mit der Ausstellung und dem Festival gibt die Kunst denen eine Stimme, die am meisten unter der schwierigen Situation leiden: das afghanische Volk“, erklärt Nazeri. „Was die Grausamkeit angeht, deckt sich das mit Erfahrungen von Amnesty International“, meint Reinhard Christmann von der Ortsgruppe der Menschenrechtsorganisation, die am Eröffnungstag (20. Juli) ab 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Präsenz zeigt. Zu glauben, dass Abgeschobene in Afghanistan leben könnten, gehe an der Realität vorbei.

Auch Stadtrat Meinhard Georg machten die Bilder „sehr betroffen“: Man spüre stark die eigene Hilflosigkeit. „Die Ausstellung ist sehr gut, und ich finde es ausgesprochen mutig, sie im Rathaus zu zeigen“, sagt Bärbel Luppe (Amnesty International) voller Anerkennung.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.07.2018