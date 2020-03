Bürgermeister greifen zum Spaten

Die Stadt Ladenburg unterstützt die landesweite Klimaschutzaktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“. Dieses Projekt hat der Gemeindetag Baden-Württemberg Ende September 2019 gestartet. Auf große Resonanz stößt es im Rhein-Neckar-Kreis: Alle 54 zugehörigen Kommunen und die Kreisbehörde selbst machen bei der Aktion mit. Auch Ladenburg beteilige sich gerne, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

100 weitere Bäume pflanzen

„Wir nehmen den Klimaschutzgedanken ernst, und die Aktion setzt da ein wichtiges Signal, denn Bäume sind zuverlässige Sauerstofflieferanten, binden Schadstoffe und spenden Schatten“, erklärte Bürgermeister Stefan Schmutz in einer Pressemitteilung. In der Römerstadt gebe es aktuell rund 5000 Bäume, doch solle die Zahl in diesem Jahr um rund 100 anwachsen. So viele Bäume will die Stadtverwaltung nämlich noch auf der Gemarkung pflanzen lassen.

Weil es vor Ort kein Waldgebiet gebe, kooperiere man mit Dossenheim und werde auf der dortigen Gemarkung gemeinsam 2000 Waldbäume setzen. Wie die Verwaltung ferner mitteilt, verfügt die Stadt Ladenburg seit 2016 über ein Klimaschutzkonzept, das regelmäßig fortgeschrieben wird. Seit 2017 sei im Rathaus die Stelle der Umwelt- und Klimaschutzbeauftragten besetzt. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020