Bürgermeister: „Ich werde auf die Firmen zugehen“

Die Putzaktion unter dem Motto „Ladeberg g’hert gekehrt“ hat sich wieder einmal gelohnt – leider: „Es ist erstaunlich, wieviel Müll einfach in der Landschaft landet.“ Dies stellte Ruth Klingemann fest. Die Ladenburgerin war eine von 25 Teilnehmern, welche die Stadt am Samstagvormittag von allerlei achtlos hinterlassenem Unrat befreiten. „Wieviel es wirklich ist, merkt man erst, wenn man den Müll einsammelt“, erklärt Klingemann, die ebenso zum ersten Mal mitmachte wie Stefan Schmutz als Bürgermeister der Römerstadt.

Schmutz gehörte zu einer Gruppe von Helfern, die unter anderem den Lkw-Stellplatz hinter den chemischen Betrieben an der verlängerten Wallstadter Straße säuberte. Diesen neuralgischen Punkt bezeichnete Cheforganisator Fritz Lüns vom bürgerschaftlichen Arbeitskreis (AK) „Umwelt“ als „echte Katastrophe“. Seit die Firma Reckitt-Benckiser nicht mehr ansässig sei, fehle der von ihr einst aufgestellte Müllcontainer – mit üblen Folgen für die Umgebung. „Ich werde nach meinem Osterurlaub auf die Firmen zugehen“, kündigte Schmutz an und konnte nur den Kopf schütteln angesichts der teilweise ekeligen Hinterlassenschaften. „Ein großes Kompliment an den AK Umwelt und alle Putzteilnehmer, die sich für die Allgemeinheit einsetzen“, sagte Schmutz und stellte fest: „Ein bisschen weniger Plastik und mehr solcher Menschen, dann wären Ladenburg und die Welt ein gutes Stück sauberer.“

Um ein Vorbild zu sein, ist Dirk Neumann jedes Jahr mit seinem Nachwuchs dabei: „Ich mache gerne mit und habe die Hoffnung, dass meine Kinder das immer beherzigen und keinen Müll in die Natur schmeißen.“ Auch die Jugendfeuerwehr wirkte wieder mit. „Das ist schon eine Tradition: Wir bekommen etwas von der Stadt und sagen damit danke – außerdem freuen sich die Kinder aufs Essen zum Abschluss“, erklärt Steffen Schuff als Jugendleiter neben Stephan Löffelhardt, Felix Schmitt und Simon Heck, die 15 Mädchen und Jungen betreuten.