Bürgermeister: „Man bekommt richtig Lust auf die Badesaison“

Viele Spezialaufgaben

„Viele haben Spezialaufgaben, die Vorarbeiten benötigen, damit die Helfer Material und Platz zum Schaffen haben“, erläutert FFL-Technikchef Walter Dehnel den Aufwand. FFL-Gärtner Maurice Sturm verbrachte im Vorfeld Stunden mit Heckenschneiden. Auch war dafür zu sorgen, dass Torsten Kirsch und Jürgen Langner zwei Gurtbänder zwischen Platanen so straff spannen konnten, dass man auf diesen sogenannten Slacklines in der Nähe des Beachvolleyballfeldes balancieren kann. „Ich bin gar kein Freibadgänger, aber meine Frau Monika ist im DLRG aktiv, die ebenfalls im Einsatz ist. Und da ist es klar, dass ich mithelfe“, so Kirsch. Die genannten DLRG-Leute sieht man unter anderem beim Anstreichen sowie beim Auswechseln eines Zauns an der Familienrutsche.

Auch Schwimmmeister und Bauhof knien sich rein: So entsteht bei den Umkleiden eine befestigte Fläche als Freiluftbühne und Partyzeltplatz. Außerdem wird der Fahrradstellplatz vor dem DLRG-Heim erweitert. Eine Neuheit ist die geplante FFL-Hütte für Geburtstagsfeiern am Spielplatz. Bürgermeister Stefan Schmutz zeigt sich begeistert: „Es wird tolle Arbeit geleistet: Hütte, Bühne und Slacklines werten das Freibad weiter auf und man bekommt richtig Lust auf die Badesaison.“ Am Samstag, 21. April, ist noch ein Grünschnitteinsatz geplant.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.04.2018