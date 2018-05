Büro Salinger und Partner entwickelt das Konzept

Anzeige

Kräne, Betonpumpen, immer mehr entstehende Häuser: Rege Bautätigkeit im Ladenburger Neubaugebiet „Hockenwiese“ an der Benzstraße führt deutlich vor Augen, dass die Zahl der Einwohner bald spürbar wächst. „Wir gehen auch von einem erkennbaren Anstieg der Schülerzahlen aus“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Astrid-Lindgren-Schule (ALS) werde deshalb zukünftig dauerhaft als mindestens zweizügige Schule benötigt.

Um die räumlichen Voraussetzung dafür zu schaffen, hat das Gremium einstimmig das örtliche Planungsbüro Salinger und Partner für rund 40 000 Euro damit beauftragt, Vorschläge zu einer tragfähige Schulerweiterung auszuarbeiten. Maßgabe ist ein flexibles Raumsystem, welches die kurzfristige Umnutzung der Räume ermöglichen soll, um so kommende Aufgaben der Betreuung auch am Nachmittag abzudecken. Diese Planungsunterlagen sollen dann als Diskussionsgrundlage dienen.

Obendrein stellen sie die Basis dar, um beim Land noch in diesem Jahr einen Antrag auf Fördermittel für den Schulhausneubau zu stellen. Schmutz rechnet mit einer Förderquote von knapp 30 Prozent. „Wir wollen eine Stadterweiterung, und da ist es klar, dass auch die Infrastruktur angepasst werden muss“, nahm Carola Schuhmann (CDU) Stellung. Ihrer Fraktion sei es jedoch wichtig, das Konzept einer Ganztagsschule in die Zielvorgaben einfließen zu lassen. Die ALS biete sich dafür besonders an, weil sie außerhalb der baulich begrenzten Altstadt liege.