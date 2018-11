Büros in der Boveristraße wie „vierte Dimension“

Eine ehemalige Fabriketage in Ladenburg. Die Adresse erinnert an den Industriellen Walter Boveri, einen Mitbegründer des weltweit tätigen Elektrotechnikkonzerns, der heute als ABB bekannt und auch in der Römerstadt ansässig ist. Doch geht es bei dieser Eröffnung nicht um fabrikmäßiges Produzieren wie im frühen 20. Jahrhundert, sondern um kreatives Arbeiten rund um moderne Medien im Zeichen des großen Gegenwarts- und Zukunftsthemas Digitalisierung.

Es geht um „Ladenburg 4.0“, wie Bürgermeister Stefan Schmutz gestern in Anspielung auf künftige Arbeitsformen formulierte. Zusammen mit Content-Dienstleister Daniel Hutwagner (42) eröffnete er neu gestaltete Büroflächen für neu gegründete Unternehmen (Start-Ups) aus dem Medienumfeld. Als Geschenk brachte Schmutz ein Foto der Deutschrapper von „Fanta 4“ bei ihrem Auftritt 2018 in Ladenburg mit. Als alter Fan bezog er deren Titel „Zu geil für diese Welt“ vom Album „Die 4. Dimension“ schmunzelnd auf Hutwagners „Plattform für kreative Macher“. Wie in dieser Branche üblich, kommt deren Name nicht ohne englische Begriffe aus. „Media Hub Office Space und Business-Community in Ladenburg“: So heißt das Vorhaben in den früheren Logistikräumen von Reckitt-Benckiser, die der Filmtheaterunternehmer Dieter Spickert (Schriesheim) vermietet.

„Media Hub“ bedeutet „Knotenpunkt“ und bietet auf bis zu 1100 Quadratmetern Bürofläche Raum für Austausch und Kooperation mit unterschiedlichsten Unternehmen der Medien- und Digitalbranche. Hutwagners 2010 gegründete und „weltweit einzigartige Firma“ Contiago bringt hochwertige redaktionelle Inhalte auf die Webseiten von hunderttausenden Unternehmen, wie Mitarbeiterin Bianca Tahiri ausführte. Hutwagners jüngste Idee: „Kreativen aus der Medien- und Digitalbranche einen Platz in der Community bieten.“

Für Popfestivals zuständig

Auf Basis bestehender Kooperationen mit Kunden wie Deutsche Presse-Agentur (dpa) und Netfonds AG könnten neue Partner „sehr schnell“ in Projekte mit einbezogen werden. Was Hutwagners erste Firma „OpenMinded“, die bereits seit 1994 am Start ist, leistet, führte Ingo Limbach aus. Seit 1999 ist „Tausendsassa“ Hutwagner, der ursprünglich Maurer gelernt hat, für die Veranstalter DeMi-Promotion auch als Produktionsleiter der großen Ladenburger Popfestivals tätig. Dass er jetzt ein größeres Rad dreht, verdeutlichte Oliver Schröder als „Kopf der Entwickler hinter Contiago“ (Tahiri) und der Firma „Printabl“. Zu deren Kunden zählt mit „Eventbrite“ eine der größten Ticketplattformen in den USA. Deshalb war gestern bei den Gästen in der Lounge, darunter einige Stadträte, auch vom „Silicon Valley Ladenburg“ die Rede.

Fakt ist: Die Räume des „Media Hubs“ bieten neben Büros, Seminarräumen, Lounge sowie Showroom auch ein Video- und Fotostudio für digitale Medienproduktionen. Künftig sollen sich kleinere Firmen, Projektteams und Freischaffende aus dem kreativen Umfeld einmieten können, was schon oft Initialzündungen bewirkt hat. US-Computermilliardär Bill Gates hat in einer Garage angefangen. Hutwagner bleibt bescheiden: „Beim Austausch und Netzwerken mit anderen Medienschaffenden sehe ich großes Potenzial für Synergien.“

