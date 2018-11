BUND lädt zur Biber-Führung ein

Nachdem an dieser Stelle kürzlich erstmals über das eingewanderte Biber-Pärchen in Ladenburg zu lesen war, steht bei der Ortsgruppe des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) das Telefon kaum noch still. Galt doch der Biber in unserer Region schon seit mehr als 100 Jahren als ausgerottet. Um dem großen Interesse an den unter strengem Artenschutz stehenden Tieren zu entsprechen, bietet der örtliche BUND am kommenden Samstag, 24. Januar, von 15 bis 17 Uhr eine Biberführung an. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der BUND-Bacherlebnisstation an der Heidelberger Straße. Mit Dieter Nährig steht der örtliche Biberexperte zur Verfügung. Für Kinder gibt es eine spezielle Führung mit der Naturpädagogin des BUND-Kreisverbands. Die Führungen finden bei jedem Wetter statt. Gummistiefel sind nützlich. pj

