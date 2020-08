BUND stellt „Schöne der Nacht“ vor

Am Samstag, 22. August, 21 Uhr, bietet die Ladenburger Ortsgruppe des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) auf der Bachstation an der Heidelberger Straße eine Abendführung zu den „Schönen der Nacht“ an. Es geht um Falter. Sie sind die Unbekannten unter den Schmetterlingen und stehen im Schatten ihrer beliebten Verwandten, den Tagfaltern. Der Grund: Nachtfalter sind vor allem in der Dunkelheit unterwegs. Doch übersehen sollte man sie nicht, denn über 3300 Arten und damit mehr als 95 Prozent der heimischen Schmetterlinge zählen zu ihnen. Nachtfalter können auch farbig sein und faszinierende Muster aufweisen. Die BUND-Spezialistinnen Magdalene Hubbuch und Gisela Krewing-Rambausek bestimmen Spinner, Spanner, Eulen, Bären und Schwärmer, die mit Hilfe eines Leuchtturms angelockt werden. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020