BUND vorerst ohne Vorsitzenden

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) in Ladenburg geht ohne einen 1. Vorsitzenden ins neue Geschäftsjahr. Das ist Ergebnis der Jahreshauptversammlung. Alexander Spangenberg, der den Vorsitz der Ortsgruppe mehr als ein Jahrzehnt lang innehatte, stellte sein Amt zur Verfügung, arbeitet jedoch als Kassenwart weiter im Vorstand mit. Das Amt hat Alexander Spangenberg von Jürgen Frank übernommen, der nicht mehr kandidierte.

Im Amt bestätigt wurde der 2. Vorsitzende Dieter Nährig. Als Beiräte wählten die Mitglieder Carolin Rückert (Kindergruppe), Lisa Schrod (Kindergartenbeauftragte), Jürgen Borkowski (architektonischer Sachverständiger mit langfristiger Sichtweise) und Peter Petersen (Biotope). Als sachkundiger Bürger im Technischen Ausschuss wurde Jürgen Frank bestätigt, seine Stellvertreterin ist Gabi Lux. Alle Wahlen erfolgten per Akklamation und ohne Gegenstimme.

In seinem letzten Bericht als Vorsitzender hob Spangenberg besonders die naturpädagogische Bacherlebnisstation hervor, die nicht nur von Kleinkindergruppen und Projektgruppen von Schulklassen stark frequentiert werde. Hier finden unter anderem auch Workshops, Projekttage und Kindergeburtstage statt. Erfreulich sei die Entwicklung der Kindergruppe von Carolin Rückert und Hanna Fuchs-Brecht, die ihre Aktivitäten anschließend selbst näher erläuterten. Die Gruppe finde großen Zuspruch, und es gebe mittlerweile ein festes Programm mit Anmeldung. Nächste Veranstaltung ist „Karneval der Tiere“ am 11. Februar.

Als weitere Tätigkeitsfelder nannte Alexander Spangenberg unter anderem Gewässerbegehung, Biber-Monitoring, BUND-Garten und die Öffentlichkeitsarbeit. Er ging des Weiteren auf den Einbruch in der Bacherlebnisstation und den geplanten Radschnellweg ein. Zum Ende seiner Ausführungen dankte er Ingrid Dreier von der „Forscherstation“ (Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für frühe naturwissenschaftliche Bildung) für eine Spende in Höhe von 2500 Euro, die bereits im Jahr 2018 überwiesen und jetzt noch einmal symbolisch in Form eines Süßigkeiten-Glases mit „Mäusen und Kröten“ übergeben wurde.

Bauern reagierten positiv

Dieter Nährig ging dann näher auf den Biber ein, der seit einem Jahr in Ladenburg heimisch ist. Dieter Nährig: „Der Biber ist streng geschützt und ein Riesengewinn für die Artenvielfalt.“ Er habe einen Hauptdamm (etwa einen Meter hoch) sowie Nebendämme gebaut. Er selbst habe den Biber noch nicht gesehen, die Bauern reagierten bisher sehr positiv. Im Frühjahr werde es eine Führung zum Lebensraum des Nagers geben.

Nach dem Bericht des scheidenden Kassiers Jürgen Frank und der Kassenprüfer Tobias Staufenberg und Fritz Lüns erfolgte einstimmig die Entlastung des Vorstandes. Anschließend übernahm Martin Ziegler als Wahlleiter die Regie. Alexander Spangenberg sagte, er gebe nach vielen Jahren sein Amt ab. Eine Kandidatin für seine Nachfolge habe „aus gutem und nachvollziehbarem Grund“ abgesagt. Obwohl Martin Ziegler für das Amt warb, erklärte sich niemand bereit, in die Bresche zu springen.

Unter dem Tagungsordnungspunkt „Verschiedenes“ stellten Carolin Rückert und Hanna Fuchs-Brecht zunächst ihr interessantes Projekt „Draußenschule“ in Ladenburg vor. Der Unterricht soll sowohl drinnen als auch im Freien stattfinden. Gestartet werden soll mit einer Grundschule im Schuljahr 2020/21. Dringend gesucht wird eine Location (Raum) mit entsprechender Infrastruktur, die gegenüber den Behörden auszuweisen ist.

