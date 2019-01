Bunte Projektionen begeistern Zuschauer

Tatsächlich: „Lichtwesen“ erobern ihr Publikum. Vielfarbige Erscheinungen durchwandern den Raum. Tastend – mal schwingend wachsend, dann wieder schrumpfend – erfassen sie auch immer wieder Besucher und lassen alles in ständig neuer Optik erscheinen. Die Betrachter erleben den Wandel von Raum und Zeit. „Galaktisch“, findet der Kinetik-Künstler Hans-Michael Kissel als Zuschauer das, was sein Heidelberger Multimediakollege Nils Herbstrieth in das KunstFenster in der Ladenburger Hauptstraße 77 zaubert.

Weil die sich alle zwei Minuten verändernden Bilder in kürzester Zeit einen ganz eigenen Zauber entfalten, würde sich Kissel wünschen, „dass man das an den Himmel über Ladenburg projizieren und so eine Alternative für Silvesterfeuerwerke schaffen könnte“. Herbstrieth will darüber nachdenken. Denn es gefällt ihm in der Römerstadt.

Mehr als 20 Besucher zeigten sich bei der Eröffnung der interaktiven Raumprojektion begeistert. Sphärische Klänge sorgten bei der gut 30-minütigen Vernissage, die wegen der Eiseskälte draußen überwiegend innerhalb des KunstFenster-Raums stattfand, zusätzlich für Stimmung bei oder im „Living Room“. Dieses Motto des allabendlichen Leuchtfeuers, das ansonsten nur von außen zu sehen ist, bedeutet ebenso Wohnzimmer wie lebendiger Raum und trifft damit den Nagel auf den Kopf.

Möglicherweise findet die Finissage am Samstag, 16. Februar, um 19 Uhr ebenfalls drinnen statt. Dass ihn dieser „schöne, schlichte Raum mit großem Schaufenster“ des Kunstvereins Ladenburg (KVL) stark inspiriert habe, erklärte der hauptberuflich als Architekt tätige Licht-Installateur sinngemäß bereits bei der Vor-Eröffnung knapp eine Woche zuvor (wir berichteten). In der Zwischenzeit hat er an drei Abenden vor Ort und an drei weiteren via Internet in und mit dem Raum gearbeitet. 16 teils stark unterschiedliche Szenen sind dabei entstanden. Jede Installation ist speziell für das KunstFenster zugeschnitten. Wie Herbstrieht berichtet, hätten ihn einige Kunstfreunde bei der Arbeit am Computer besucht. Mehrere Passanten nutzten auch das Angebot, auf das Kontaktfeld außen an der Schaufensterscheibe zu klopfen und so per Schallübertragung durch ein Mikrofon die Projektion zu beeinflussen.

„Es ist so gut gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, und es ist schön, dass es im Umfeld des Kunstvereins so viel Interesse für neue Medien gibt“, sagt Herbstrieth hochzufrieden. „Ich find’s ganz toll, und es ist uns eine Ehre, den Künstler mit diesem besonderen Event hier erstmals vorstellen zu dürfen“ freute sich die KVL-Chefin Wiebke Hünermann-Neuert. pj

