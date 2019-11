Café Bertha als frühere Übergangslösung

2006 zieht das Café in neue Räume um; hier die Einweihung. © Jaschke

Es fing an als Schüler-Initiative: Unter Leitung von Lehrer Uli Black richtete eine Arbeitsgemeinschaft am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) das erste Schüler-Café ein, das Bistro Bertha. Schon damals fehlte es Schülern und Lehrern nämlich an einem Aufenthaltsraum und der Möglichkeit, ein Mittagessen auf dem Schulgelände einzunehmen.

Das Bistro war nicht im CBG, sondern in der Lobdengauhalle

