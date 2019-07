Cappella Palatina gibt Konzert

Am Sonntag, 21. Juli, ist der Chor „Cappella Palatina“ aus Heidelberg zu Gast in der St.-Gallus-Kirche in Ladenburg. Unter der Leitung von Markus Uhl führen die Sängerinnen und Sänger ein abwechslungsreiches Programm europäischer Chormusik auf. Die dargebotenen A-Cappella Stücke stammen von Komponisten unterschiedlicher Epochen vom Barock bis zur Gegenwart. So reicht das Programm von barocken Werken aus der Feder Johann Sebastian Bachs über dessen Schüler Johann Christoph Altnikol, den Franzosen Francis Poulenc, den polnischen Komponisten Józef Swider bis zu Stücken des aktuell in Würzburg wirkenden Ungarn Zsolt Gárdonyi. Der Eintritt ist frei, Spenden am Ausgang sind willkommen. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.07.2019