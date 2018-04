Carolin Etzold gibt Chefredaktion an Stellvertreter-Quartett ab

Anzeige

„Tempus“ ist zurück: Noch bis Freitag, 20. April, ist die neue Ausgabe der Schülerzeitung des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG) in den großen Pausen in der Aula erhältlich. Die sozialen Medien sind das Titelthema. Das gelungene Deckblattfoto zeigt ein Mädchen (Emeli Schumacher), das gebannt auf sein Smartphone starrt und dabei wie beiläufig aus einer Schüssel voller Symbole für WhatsApp, Facebook und Co. einen großen Schöpflöffel mit dem Instagram-Logo zum Mund führt. Die Aufnahme stammt von Paula Röttig und Carolin Etzold. Letztere hat schon 2017 ihr Abitur bestanden und einen Preis erhalten. Mit Tempus 25 gibt sie ihren Ausstand als langjährige Chefredakteurin.

Interview von Günter Keller

CBG-Schülerzeitung „Tempus“ „Tempus“ ist seit 1999 die mehrfach landes- und bundesweit ausgezeichnete Schülerzeitung am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) in Ladenburg. Heft 25 widmet sich schwerpunktmäßig sozialen Medien sowie der Flüchtlingsfrage. Als Chefredakteurin wirkte letztmals Carolin Etzold mit, die es beruflich in den Journalismus zieht. Die Leitung übernehmen die bisherigen Stellvertreterinnen Carolina Braun, Gianna Morando, Amanda Sydlo, Lucille Weiser (alle Klassenstufe 10). Für die Unterstufe zuständig: Leo Schumacher (Klassenstufe 8). pj

„Das Thema Soziale Netzwerke bewegt Schüler und Eltern, und auch Lehrer interessieren sich dafür“, begründet Etzold, die derzeit Praktika bei regionalen Medienunternehmen absolviert, den Schwerpunkt der Ausgabe. Ein weiterer gilt dem Thema Flüchtlinge. Der frühere CBG-Direktor Günter Keller gab noch vor seinem Eintritt in den Ruhestand ein Interview. Weitere journalistische Stilformen wie Reportagen, Umfragen („Ab wann soll man sich schminken?“) und Kommentare sind im 126-Seiten-Heft ebenso zu finden wie Zitate und Gerüchte aus der Schule.

Außerdem werden Lehrer sowie Hausmeister vorgestellt – und Patrick Falkenberg. Der Sozialarbeiter am CBG betreut die Schülerzeitungs-AG seit 2015 zusammen mit Lehrerin Sandra Rieger.