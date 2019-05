CDU-Rundgang durch die Altstadt

Die Belebung der Ladenburger Altstadt ist aus Sicht des CDU-Stadtverbandes eine „Daueraufgabe“. Bei einem kommunalpolitischen Rundgang am Samstag, 11. Mai, wollen die CDU-Kandidatinnen und Kandidaten zur Gemeinderatswahl (26. Mai) auch mit den Inhabern neueröffneter Geschäfte ins Gespräch kommen. Alle Interessierten sind zur Teilnahme eingeladen. Anregungen und Fragen zur Kommunalpolitik werden gerne entgegengenommen, heißt es in der Pressemitteilung. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, Standpunkte der Gemeinderatsbewerber zu erfragen. Treffpunkt: 10.30 Uhr am Marienbrunnen auf dem Marktplatz. pj

