CDU steht vor Dilemma

Den Kommunalwahlkampf in Ladenburg als spannend zu bezeichnen, wäre eine maßlose Übertreibung. Die Parteien taten sich nicht weh, und bei den Themen gab es viele Überschneidungen. Die Grünen setzten jedoch zudem auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen und verfügten damit über ein Thema, das momentan Hochkonjunktur hat. Das glücklicherweise steigende Interesse an Politik hat ihnen sicherlich auch nicht geschadet. Und dieses Interesse trieb die Wahlbeteiligung nach oben: von kärglichen 58,1 Prozent in 2014 auf gute 69,7 Prozent.

Erfreulich auch, dass etliche junge Kandidaten angetreten sind. Und mit Sophian Habel, Heiko Freund, Tim Ruster und Markus Steigerwald ziehen vier von ihnen in den Gemeinderat ein. Sie werden Zeit brauchen, um sich einzugewöhnen, dann aber der Arbeit in der Bürgervertretung ihre eigene Prägung geben. Vielleicht haben auch ihre Kandidaturen zur hohen Wahlbeteiligung beigetragen, denn junge Wähler geben wohl vorrangig Altersgenossen ihre Stimmen, da sie sich von ihnen verstanden und gut vertreten fühlen.

Altgediente gehen

Im Gegenzug werden etliche mehr oder weniger Altgediente, die ihre Verdienste um Ladenburg haben, nicht mehr im Gemeinderat vertreten sein: Fritz Lüns (FWV) Petra Erl, Herbert Felbek (SPD), Carola Schuhmann und Karl-Martin-Hoffmann (CDU).

Die beiden Letztgenannten waren führende Köpfe in der CDU-Fraktion. Und die steht nun vor einem Dilemma: Wer soll künftig die Fraktionsführung und das Konzeptionelle übernehmen? Eine schwierige Situation für die nach wie vor stärkste politische Kraft in der Stadt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019