Chansons zum Auftakt

Onlineauftritt: Sabine Dietenberger (l.) und Birgit Ric (r.). © Youtube

Die neue KulturWerkstatt am Sägewerk Ladenburg war Ende Januar mit einem Liveauftritt der Band „Greyhounds“ erfolgreich gestartet (diese Redaktion berichtete). Corona-bedingt muss es nun vorerst im Internet weitergehen: Auf dem Videokanal YouTube ist zum Auftakt ab sofort das vor leerem Haus eingespielte Konzert des Duos Birgit Ric und Sabine Dietenberger zu sehen.

„Wir hatten das Glück, in dieser konzertabstinenten Zeit zumindest diesen Auftritt machen zu dürften“, teilt Pianistin und Sängerin Dietenberger mit. Das habe zwar nur „halb so viel Spaß gemacht, als wenn wir vor Publikum gespielt hätten, aber es war uns zumindest ein kleiner Trost“. Als Gastmusiker agierte Christian Dobirr am Schlagzeug.

Unter dem Titel „Halt mich“ werde ein „sehr schönes und breit angelegtes Chanson & More-Programm dargeboten“, schwärmt Joachim Junghans als Organisator der Spielstätte, die Arno Folger in seinem Betrieb auch künftig zur Verfügung stellt. Dort will als nächstes die Formation „Snails on Grass“ am 24. Juli eine „musikalische Reise über den Atlantik“ drehen. „Zeitnah gibt es dann unser zweites Video“, teilt Junghans mit und bittet darum, den Spendenaufruf im Abspann der Clips zu beachten. pj

